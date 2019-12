7 señales que tus finanzas están en riesgo

Prestadero, plataforma en préstamos online de persona a persona en México, comparte 7 señales de alerta que ayudarán a identificar si se estás manejando tus finanzas personales correctamente, para que las notes a tiempo y puedas tomar las medidas necesarias para hacerlo.

Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, comenta:

“Muchas veces dejamos todo para la recta final, y este año, no es la excepción, no debemos descuidar los planes que hayamos realizado para distribuir y administrar nuestras finanzas personales. A veces tendemos a no darle un seguimiento al plan o bien monitorearlo constantemente. Tómate el tiempo para analizarlas, ya que en muchas ocasiones los pequeños detalles, que pasamos por alto, hacen que nuestros gastos incrementen por un flujo inconsciente de dinero. Esto puede traer deudas, poco capital en cada quincena y puro estrés financiero.”

A continuación, Obregón comparte 7 señales de que tus finanzas personales están en riesgo. Si haces más de 3 cosas de esta lista, lamentamos decirte que tus finanzas penden de un hilo y debes cambiar tus hábitos lo más pronto posible:

Mes con mes tienes complicaciones para pagar tus gastos fijos como renta, luz, agua, teléfono, seguro del auto, etc. Realizas compras impulsivas. Te dejas llevar por las promociones sin detenerte a pensar si realmente necesitas ese artículo. Tu tarjeta de crédito está sobregirada y no logras ponerte al corriente en tus pagos. Pides dinero prestado a tus familiares o amigos, con lo que te endeudas más y más. Pierdes el control de tu dinero gastándolo en ropa, restaurantes, cine o cualquier otra cosa que se te ocurra, y tu quincena siempre termina en ceros. No cuentas con un fondo de ahorro para emergencias. Esperas ansiosamente tus quincenas para salir a divertirte con tus amigos, sin antes hacer un presupuesto de tus gastos.

Ahora que has revisado tus hábitos financieros, es recomendable que pongas orden en tus finanzas manteniendo un equilibrio entre tus ingresos y tus gastos. Para lograrlo te recomendamos que realices un presupuesto de los gastos que tendrás cada mes, si los gastos son mayores que tus ingresos, revisa en qué gastas más y analiza si estos desembolsos son realmente necesarios o los puedes evitar.

Con una buena planeación, podrás destinar una cantidad fija de tus ingresos al ahorro, así tendrás dinero disponible para enfrentar alguna emergencia, realizar un viaje, pagar una deuda o para los gastos que no hayas programado. O si prefieres, solicitar un crédito y cumplir siempre con el compromiso para que tampoco te generen intereses.

