Apps para salvar y ahorrar tiempos en Navidad

Navidad, es esta época del año en que nos llenamos de fiestas, comida y un ambiente cálido y de diversión y también se ve acompañada del ya clásico tráfico navideño; tiendas y supermercados llenos; filas para pagar, comprar, entrar, filas por todos lados; y todas esas cosas no agradables.

Tu smartphone tiene la solución para enfrentar el tráfico navideño, las compras de pánico, y la falta de tiempo en la época decembrina, desde aplicaciones para hospedar a tu perro, hasta para contratar DJs, estas son apps que pueden salvar tu Navidad.

Estas son algunas apps que podrían salvar la Navidad, no dejes de tenerlas en tu teléfono:

Ahorrar tiempo, pedir las cosas del super.

Ya sea por un compromiso, una reunión con compañeros de trabajo, alguna cena familiar o incluso la cena del 24 o de fin de año; si está claro lo uno necesita, usa alguna de las herramientas de compra en supermercados, como UberEats, Rappi o SinDelantal; consejo, haz el pedido al trabajo o en las primeras horas del día, ahorrarás tiempo, filas y te quitas una actividad de encima, incluso puedes pedir la cena completa.

Sepárate de actividades cotidianas, lavandería y tintorería.

Entre fiestas, tráfico y compras, el tiempo que estarás fuera de casa es mayor, prepárate, es una buena idea delegar que alguien lave tu ropa, o incluso mandar a la tintorería esos vestidos o prendas especiales que usarás durante las fiestas. Mr. Jeff es una aplicación que te permite solicitar que recojan tu ropa, la llevan a sus centros de limpieza, y te la regresan a casa u oficina en 48 horas.

A tu mascota tal vez no le gustan las fiestas, hospedaje para perros.

Ya sea por trabajo, reuniones hasta altas horas de la noche, sales de viaje, o tienes una reunión en casa; tal vez no estarás en el mejor lugar para tu perro o gato, el ruido, la gente o simplemente quieres dejarlo descansar; son algunas razones para buscar un lugar para hospedarlo por una noche o varios días, utiliza DogHero, una comunidad de amantes de perros que da hospedaje y cuidado a perritos, y te permite encontrar al anfitrión adecuado para tu mascota.

Apóyate en profesionales, contrata para tu fiesta

Ser un buen anfitrión se trata de disfrutar y no de estresarse ¿necesitas un DJ, meseros, o tal vez algún barman? No te compliques y encuentra proveedores cerca de ti con GetNinjas, aplicación que te permite recibir tres cotizaciones diferentes del servicio que estés buscando, desde banqueteros hasta animadores de fiestas. Recuerda que entre más cercano estés de la fecha, más caro puede ser, entonces procura no entrar en emergencias.

No te aferres, elige lugares para comer de forma inteligente.

No hay nada peor que tratar de ir a un restaurante, sin reserva, con un grupo grande, en época decembrina, ahórrate malos ratos y busca una reserva disponible a través de OpenTable o TheFork; tal vez no es en el lugar que querías, pero en lugar de tener que estar en una lista de espera de horas, puedes invertir 10 minutos a revisar 3 o 4 opciones diferentes con lugares y horarios disponibles.

Lo más importante de esta época es disfrutar de la comida, la compañía y los momentos. Tener estas apps en tu teléfono, seguro te salvarán de malos ratos y te harán pasar una mejor temporada Navideña.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Organiza tu fiesta mediante apps

Te compartimos el siguiente vídeo