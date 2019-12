Cómo las mujeres se enfrentan en un mundo de hombres

El 27 de noviembre se llevó a cabo la tercera edición de 4Women Forum, un programa enfocado en crear una comunidad de mujeres profesionales y emprendedoras que buscan desarrollar una carrera profesional exitosa en distintos ámbitos y al mismo tiempo tener una vida personal plena. El tema sobre el que se reflexionó este año fueron las expectativas y cómo éstas pueden impulsar o frenar el éxito femenino.

Con la participación de 300 mujeres que asistieron, en esta edición, la iniciativa se enfocó en reunir a mujeres que están cambiando la historia del rol femenino en el ámbito profesional y que además, trabajan todos los días por encontrar la felicidad. Cada una de ellas resaltó la importancia de las redes de mujeres y la de la solidaridad, pues el desarrollarla las llevará a compartir el análisis de los problemas, la información, y dar apoyo emocional y psicológico desde la empatía. Establecer conexiones con otras mujeres para compartir experiencias y ayudarse mutuamente, es una buena forma de superar los obstáculos culturales y que detienen su avance.

Durante el evento, se impartieron 10 conferencias y se dividieron en cuatro categorías: define, construye, profundiza y avanza.

En la categoría de profundiza, el tema que se impartió fue ser parte de una industria en que todas sus áreas ha sido predominantemente integrada por hombres, como controladores, definimos y creamos nuestras expectativas.

Vanessa Huppenkothen, conductora de deportes de la cadena televisiva ESPN presentó su ponencia titulada: “Mujeres en el mundo de hombres”, en el cual Vanessa afirmó que es muy complicado estar en un mundo de hombres siendo que en su trabajo son 21 mujeres y 400 hombres.

“A lo largo de 13 años de su trayectoria profesional, se ha enfrentado de acoso, bullying, machismo y discriminación y no sólo yo, sino las mujeres que están en el mundo deportivo como las aficionadas, deportistas o atletas y comentaristas,” enfatizó Hupperkotthen.

Las aficionadas

En caso de las aficionadas, en Irán desde el año 1979 las mujeres no pueden entrar a un estadio para ver un partido de football. Sin embargo, una mujer iraní de nombre Sahar Khoayari, aficionada de este deporte decidió vestirse de hombre, ponerse una peluca y asistir al estadio.

El único error que cometió fue mandarle una foto a su hermana dentro del recinto. El castigo fue permanecer en la cárcel por 6 meses pero cuando se enteró que iba a pasar otros seis meses más, ella misma se prendió fuego con la finalidad de que las mujeres pudieran entrar a los estadios.

“Tuvimos que llegar a esos extremos para hacer tomadas en cuenta y poder disfrutar de algo sano,” comentó molesta la experta.

Las atletas

En caso de las atletas o deportistas, según datos del Global Sports Salary Survey del año 2018, indican que en la liga deportista una mujer gana $121.00 pesos mientras que un hombre $21,000.00 pesos.

“Estamos haciendo el mismo trabajo por una a numeración distinta por que los hombres por que ellos tienen más rating, más patrocinadores”, confirmó Vanessa.

Las comentaristas

Vanessa mostró a la audiencia una foto de hace diez años en la cual sale en bikini caminando en el Paseo de la Reforma. La experta dijo que lo hizo porque no quería perder su trabajo y su pasión son los deportes. Contrariamente, mostró otra foto donde tiene en sus manos un Telly Award que se ha ganado por segunda vez.

“La credibilidad ha sido importante, el estudio diario y constante, el prepararse y demostrar que uno puede, es complicado porque si haces un error, te crucifican y hoy en el mundo de las redes sociales peor y por eso me he vuelto feminista pero aclaro, el término feminista tiene dos definiciones, una del género y la otra liberal”, aseguró la conductora.

Según el diccionario de la Real Academia Española, la primera definición del feminismo es: el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y la segunda definición es: el movimiento por la lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Por lo que la conductora dijo: “por naturaleza somos el complemento del hombre y no somos competencia, solo pedimos igualdad.”

Por otro lado, Vanessa vio un mensaje de las redes sociales por que decía “El que le atine al marcador del México vs Bermudas de hoy recibirá foto de nuestra becaria. Echen sus pronósticos”. Y después ella recibió otro comentario a su persona: “por qué no subes fotos más sexys con el cuerpo que tienes”.

Vanessa indignada por los comentarios argumentó: “¿porque minimizarnos de esa forma?, me causo un conflicto y es una falta de respeto. La credibilidad que tengo no la cambio por nada, lo que tenemos que buscar no es competir, estamos en un mismo juego y tenemos las mismas reglas, pero el género de feminismo no está evolucionando.

Finalmente, la conductora aconsejó a la audiencia: “Si hacemos equipo nosotras, nos aplaudimos nuestros éxitos, nuestro movimiento va hacer más fuerte, debe de haber igualdad en cuanto las habilidades de un trabajo, romper con los estereotipos, la preparación, constancia y demostrar la posición donde estamos, no dejarnos pisotear por nadie, la dignidad es importante porque te hace una mujer respetable”.

