Invierte tu dinero como propósito de año nuevo

El inicio de año representa nuevos objetivos u oportunidades, según un estudio realizado por Doctoralia, el 89% de los mexicanos se plantean propósitos para año nuevo, de los más comunes se encuentra: hacer ejercicio, comer saludable y tener más ingresos. Este último puede sonar complicado, sin embargo, existen múltiples formas para generar más dinero, una de ellas es invirtiendo. Además hoy en día se puede hacer en varios lugares, sin necesidad de tener una cantidad grande de dinero.

Juan Carlos Flores, Director General de Doopla.mx, plataforma de préstamo de persona a persona, dice que: “durante esta época existe mucha motivación para realizar propósitos por parte de la gente y hasta suelen decir “ahora si lo voy a cumplir”, sin embargo, esto sólo dura algunos meses y si hablamos de invertir, muchas veces ni siquiera se empieza, debido a que desconocen dónde y cómo hacerlo”

Por ello, si para el 2020 uno de los propósitos es tener mayores ganancias Doopla.mx recomienda lo siguiente:

Investigar

Es importante conocer las opciones que tienes, saber cuál se adapta más a tus necesidades y presupuesto. En caso de utilizar una Fintech, es necesario que ésta tenga la leyenda relacionada a la Ley Fintech para tener la certeza de su proceso de autorización ante las autoridades mexicanas.

Crear un hábito

Igual que comer sano y hacer ejercicio se requiere mantenerlo, pasa lo mismo al invertir, hacerlo una vez no se verán reflejado, es necesario hacerlo constantemente, si se puede una vez al mes y los resultados serán más favorables.

Metas razonables

Por la época, la gente tiende a sentir mucha motivación, lo cual lleva a que se planteen objetivos poco realistas. Si se desea invertir y disponer de más dinero, esto no será de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo. Por ejemplo iniciar con la inversión mínima en Doopla.mx de $2,500 y reinvertir mes con mes ganancias, pagos y nueva inversión te llevará a generar de interés al año alrededor de $2,000.00 pesos.

Paciencia

No todo se hace de la noche a la mañana, las inversiones llevan más de un año en demostrar sus frutos, por lo cual entre más tiempo se mantenga la inversión más rendimientos se obtendrán.

En esta temporada donde los trabajadores mexicanos reciben el aguinaldo se recomienda invertir una parte de éste y además, es importante ver las inversiones a largo plazo, así irás relacionándote con los términos, aprendiendo, conociendo y sobre todo viendo mejores resultados conforme avanzan los meses.

Ya no hay excusas para no cumplir la meta de disponer de más dinero, sin importar para que lo uses, ya sea un viaje, comprar un coche, invertir es la forma de poner a trabajar tu dinero, además Doopla.mx cuenta con el sistema de inversión automatizada, el cual puede utilizar un inversionista al tener $20,000 pesos o más en su cuenta, esto apoya al usuario ya que automáticamente el sistema invierte lo depositado inicialmente y las ganancias, este método cuenta con un rendimiento anual del 22%.

