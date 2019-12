Juguetes en únicos e irrepetibles

El Arte de la Ratona es una juguetería mexicana que tiene algo en particular en sus juguetes, porque además de que son elaborados de madera, únicos, cien por ciento hechos a mano, tienen amor.

El origen del Arte de la Ratona

Lourdes Murias, CEO y fundadora de “El Arte de la Ratona” explicó el surgimiento de su Pyme y dijo que: “Todo comienza con mi sobrino Leonardo. En uno de sus cumpleaños, yo quería sorprenderlo con un juguete diferente y único. Hoy, llegas a las fiestas infantiles donde en la mesa de regalos, el niño no se entera quien regaló que, o encuentras que hay dos regalos iguales al tuyo. Entonces dije: “yo no quiero eso, yo quiero darle un regalo único que no se repita que sea sólo para él”. Un día, puse a construirle un juguete y saque el robot Leonardo que es para fomentar la creatividad porque es desarmable y además tiene circuito eléctrico básico para que el niño lo pueda armar”.

Lourdes agregó: “Cuando el niño lo ve, le fascinó y me dijo: “cuando yo sea grande ya debí de haber regalado todos mis juguetes excepto este”. Que regalo él me dio. Después viene el cumpleaños de su hermana y le diseñé un juguete único y diferente. Saqué un desarmable que se les prende los ojitos “gatitas paulas” y así empecé. Seguí haciendo juguetes diferentes con mis demás sobrinos.”

El rescate de los juguetes

Lourdes Murias afirmó que: “Descubrí que hacer juguetes me apasionaba y de ahí inicié y aquí lo que queremos hacer es contra restar lo que hoy los niños están viviendo, el atiborramiento de redes sociales, de aparatos como tablets, juegos electrónicos, están matando su creatividad, yo dijo que se les está arrebatando la infancia a los niños”.

La madera proviene de un ser vivo

La madera es un material que viene de un ser vivo y hay que respetar el material y por lo tanto el producto. Cuando un producto es adquirido en la empresa, se hace consciencia a los niños que el producto lo tienen que cuidar, viene de un ser vivo, es un juguete diferente que está hecho de madera para que el niño tenga este recurso natural en sus manos.

Valor agregado del Arte de la Ratona

Los juguetes son únicos en el mundo, son piezas únicas. Todos ellos tienen un número de prototipo que no se va a repetir. En caso que tengan pies, se encuentra en el lado izquierdo sino en la parte baja de la pieza.

“Todo lo hacemos con amor, dejamos parte de nuestra esencia, de nuestro ser en el juguete. A los colaboradores les comento: “toma en cuenta que lo que estás haciendo se va a los hogares y hay que hacerlo mejor de nosotros para que esté en el hogar de alguien”, aseguró la CEO.

Las características que tiene que llevar el juguete

“Creatividad, que sea único y diferente. Estoy convencida que el detalle hace la diferencia, perfeccionista. Sin embargo, cuando estoy en la sesión de fotos del juguete, a mí no me gusta, regreso al juguete al taller, no pasa por que no le brilla el ojo, por un defecto o no embona bien. Los juguetes que sí dejamos, tienen defectos pero no afecta el funcionamiento del juguete”, aclaró Lourdes.

Para su elaboración se necesita materiales

A veces se utiliza MDF que es compuesto de madera pero no es propiamente madera, es como un aglomerado. Cuando la madera se cubre por completo, al cliente se le dice el precio porque lleva MDF. Se una pintura a base de agua, tintas de alcohol que permite ver la beta de la madera, sellador para cerrar el poro de la madera, barniz, cables o interruptores o leds, baterías, conectores, caimanes e imanes.

Hacer consciencia al no al regateo

Muchos mexicanos y una clasificación de extranjeros desafortunadamente piensan que cuando es una tienda pequeña, piensan que se regatea y creen que porque no pertenece a una cadena grande pueden regatear. No hay cero consciencia de lo que implica y donde cada hora que se tarda en hacer algo es dinero, esfuerzo y tiempo.

“La calidad de los productos es artesanal, es intentar concientizar a las personas que no valoran los productos artesanales de lo que nosotros estamos vendiendo y por qué el precio, reconozco que mi producto no es barato porque no puede ser barato. Nuestros productos no sólo son lo que ves sino que tienen parte de nuestra esencia, de nuestro ser y muchas veces jugamos, estamos vendiendo una historia porque los juguetes tienen nombres, características muy peculiares”, dijo la empresaria.

El árbol condómino

Hecho de madera, con los muebles acomodados y la medida, son tres departamentos de dos pisos cada uno, cada piso cuenta con su propio interruptor y funciona de manera independiente. En el primer piso vive una familia de ratones, en medio una pareja de ardillas recién casados y hasta arriba un búho sabio con lentes que si se observa de cerca tiene su telescopio y un mundo.

La política

Cabe destacar que en esta juguetería no quiere cosas negativas y nada relacionado con guerra y eso lo convierte en cero bélico; no pistolas de madera, ni de armas, ni de soldaditos.

Retos

Los pedidos impiden empezar la producción porque este año no se pudo producir lo suficiente.

Un reto que es que la gente quiera trabajar, México está pasando por una crisis donde la gente no quiere trabajar.

Los colaboradores que han trabajado en el taller, lo ven como escuela por que aprenden y se van y en ese aprendizaje, echan a perder herramienta, material y no sale al costo del parámetro.

Objetivos

Negocio estable

Mantenerlo de pie hasta lograr la meta de que sea autosustentable

Laura Cruz

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Los 5 oficios más difíciles de cubrir en México

Te compartimos el siguiente vídeo