Tarjetas de crédito benefician la adquisición de regalos en Navidad

En México, los intercambios de regalos entre amigos, compañeros o familia son una práctica común de Navidad y Año Nuevo; de hecho un 64% de las personas acostumbra participar en uno o hasta tres intercambios, el 24% dice que no toma parte de ninguno, mientras que el 10% entra entre tres y cinco, y solo el 2% en más de cinco, de acuerdo con un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo.

“Lo más recomendable es pagar los regalos navideños con efectivo, pues generalmente son gastos ocasionales y de corto plazo, por lo que endeudarse a meses o pedir un crédito para esto podría generar una deuda mayor. Lo ideal es comenzar el año con las menos deudas posibles”, apunta Luis Madrigal, director de Coru.com

“Si vas a participar en algún intercambio o quieres hacer algún regalo esta temporada, la sugerencia es aprovechar las promociones no sólo de las tiendas, sino también las que están asociadas a las tarjetas de crédito y débito, pues muchas veces se ligan a comercios que brindan beneficios exclusivos a tarjetahabientes. Igualmente revisa si tienes puntos acumulados que puedan vencer a fin de año”, asevera Madrigal.

La comparadora de servicios financieros Coru.com orienta a los usuarios sobre las tarjetas de crédito que tienen algunos beneficios para adquirir o pagar regalos, entre las que destacan:

The Gold Elite Credit Card American Express: monedero electrónico de $2,000 en Liverpool y 20% menos en Tiendas H&M en compras mayores a $2,000.

Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank: reembolsa hasta el 8% en compras hechas en Linio.

Tarjeta de Crédito Affinity Card Citibanamex: otorga el 7% de puntos premia por compras en Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Zara Home, Oysho, Massimo Dutti, Uterqüe y Lefties, además 5% de puntos al comprar en otros establecimientos

Tarjeta HSBC 2Now: reembolsa el 2% por todas las compras que se realicen con la tarjeta.

Tarjeta de Crédito Falabella Soriana: hasta 3 MSI en Soriana y Mega Soriana y dobles Puntos Recompensas.

Recomendaciones para ahorrar en regalos de intercambios navideños

1) Mantener un límite exacto

No tiene que ser un monto elevado, lo más importante es respetar los máximos y no sobrepasarse. Tratar de fijar una cantidad exacta, por ejemplo regalos de $300 y no “hasta $300”, para evitar regalos desiguales, que valen más o menos.

2) Usar descuentos, membresías y puntos acumulados en tarjetas de crédito

Aprovechar los descuentos que den los plásticos, especialmente si van a caducar a final de año.

3) Regalar tarjetas o vales

En enero llegan los remates de fin de temporada y el dinero alcanzará para más cuando apliquen los descuentos.

4) Comprar en línea

Además de ahorrar en transporte, se puede comparar precios de forma más rápida, igualmente hay ecommerce que anuncian rebajas de último minuto para esta temporada.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Claves para optimizar una campañas de navidad online

Te compartimos el siguiente vídeo