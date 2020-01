1 de cada 200 mil mujeres logrará un puesto directivo

De acuerdo con One Aspiration, Two Realities, Promoting Gender Equality in Mexico, un estudio realizado por la consultora McKinsey & Company, tan solo 1 de cada 200 mil mujeres logran colocarse en un puesto directivo. Y las que lo logran deben enfrentarse a conductas como acoso y discriminación, además de recibir un salario hasta 22% menor al de un hombre.

La desigualdad entre hombres y mujeres es un tema que ha sido discutido con frecuencia en otros países. Sin embargo, en México no se ha convertido en una prioridad de agenda, a pesar de que la evidencia es preocupante.

Al hacer la evaluación correspondiente a la entrevista de trabajo, los reclutadores parecen impresionados por las habilidades con las que las mujeres se desenvuelven y muestran seguridad para ocupar la vacante. Sin embargo, no las vuelven a llamar o no es apto para el puesto… sólo por el género.

Todo puede parecer exagerado, pero estas muestras de desigualdad laboral son una realidad de la que se habla muy poco. Para poder visibilizar este problema, Secret realizó un experimento social sobre los prejuicios de género en el proceso de contratación.

Pero esta brecha no solo se limita a la cima de una carrera profesional: el 75% de las mujeres con un título universitario no ejerce su carrera, pues no cuentan con un trabajo formal. Además, el 70% de las mujeres que podrían trabajar se abstienen de hacerlo porque creen que no hay oportunidades para ellas o no están lo suficientemente calificadas, creencia que no abunda entre los hombres encuestados por ese estudio.

Para demostrar los alcances de la inequidad laboral en estos sectores, Secret convocó a un grupo de altos ejecutivos para evaluar dos CVs idénticos, (uno para un hombre y otro para una mujer) y argumentar por qué contratarían a cada uno de ellos.

A excepción de una persona, todos los demás escogieron al perfil masculino, argumentando que tendría más experiencia y carácter por el solo hecho de ser hombre.

Aunque los resultados de este experimento demuestran que la desigualdad laboral por cuestiones de género es una realidad.

Por esa razón, Secret está tomando acciones para abrir la conversación sobre este tema y, poco a poco, generar un cambio que beneficie a las mujeres en nuestro país y darle visibilidad a un tema invisible.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Los estereotipos afectan el emprendimiento femenino Los estereotipos afectan el emprendimiento femenino

Te compartimos el siguiente vídeo