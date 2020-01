Comparten cómo obtener y operar una franquicia

La venta de franquicias turísticas en México sufrió en 2019 una revolución importante con la incursión en el mercado de la empresa #GoätTravel, la cual es la empresa en América Latina, en tecnología que cuenta con el Sistema de Gestión en Calidad ISO 9001:2015 y con una plataforma inteligente capaz de agilizar la venta de viajes turísticos a un tiempo mínimo.

Al respecto, Carlos Fresan, Ceo de #GoätTravel afirmó que el nulo crecimiento económico registrado en el país durante 2019 ha obligado a los mexicanos a buscar nuevas opciones para generar recursos y las franquicias turísticas han sido una gran oportunidad. Esto porque los inversionistas pueden operar como profesionales desde el primer momento en que la adquieren, considerando como dato relevante que el 30% de los franquiciatarios de esta empresa recuperaron su inversión en los primeros 60 días de operación.

Carlos Fresan, quien ha participado en diversos Congresos de Franquicias con el tema: “consejos para operar una franquicia” subraya que:

La Franquicias, aportan al emprendedor o inversionista el apoyo de una marca con respaldo permitiéndole ocupar un espacio de participación en el mercado económico, ofreciéndole, además, mayores garantías de éxito.

A continuación, se presentan a considerar los siguientes puntos al obtener una franquicia:

Siempre tener en cuenta cumplir las expectativas de un modelo de negocio que le apasione. Toda franquicia exitosa crece cuando su producto es la mejor alternativa del mercado.

Sin embargo, el principal punto a considerar son los recursos de inversión deben cubrir son: Cuota de franquicia, rentas, adecuaciones, un capital de trabajo de mínimo de tres meses de operación. Éstos son aliados al momento de decidir incursionar con una franquicia.

#GoätTravel ofrece un producto en el mercado, da formación a emprendedores e inversionistas convirtiéndolos en profesionales en el sector. Ya que cuenta con un programa muy completo de capacitación y seguimiento en temas que incluyen:

Historia y fundamentos del turismo

Operar una agencia de viajes

Producto turístico

Técnicas de venta y cierre de la venta

Ventajas y canales del marketing digital

Elaboración de materiales para rede sociales, plataformas digitales para venta

Prácticas de prospectación

Venta asertiva.

Para complementar este proyecto, se deben de considerar los siguientes factores adicionales para contribuir en el éxito de la franquicia:

Trabajar sobre el conocimiento adquirido y en acompañamiento de la marca. Innovar es responsabilidad de la marca. Sin embargo, tu creatividad puede contribuir. Administra el tiempo que emplearás en tu negocio sin descuidar a tus clientes. Recuerda que eres el dueño y debes de cuidarlo y fomentarlo para que, ser tu propio jefe, sea un beneficio.

Carlos Fresan destacó que con #GoätTravel, el apoyo a los franquiciatarios es tan esmerado ya que cuenta con seis módulos de capacitación, los cuales incluyen una evaluación para confirmar el nivel de comprensión de la información y poder reforzar la enseñanza en donde se requiera. El seguimiento es estrecho y se lleva al franquiciatario de la mano en las primeras ventas. Incluso se cuenta con la emisión semanal de boletines exclusivos que incluyen información relevante para eficientizar su operación y brindar una atención más profesional.

No obstante, señala que no todas las franquicias del sector turístico son capaces de generar este retorno de inversión. Esto sólo lo logran, destacó Carlos Fresán, las franquicias estables que no sólo puedan transmitir su know how a sus inversionistas para profesionalizarlos, sino que los lleven de la mano hasta convertirlos en verdaderos expertos en la venta de viajes nacionales e internacionales.

Además, de los beneficios que un franquiciatario obtiene por ser parte de una red de franquicias, menciona:

Se es propietario de un negocio acreditado con resultados probados.

Recibe las bondades de una economía a escala

Reducción de riesgos

Por estas razones, las franquicias turísticas han ido al alza, pues representan una valiosa oportunidad de emprender un negocio propio, con una inversión muy accesible y altos rendimientos que permiten recuperar la inversión original a partir del tercer mes de operación.

Con ello, #GoätTravel sigue revolucionando la generación de franquicias exitosas, contribuyendo en la economía de los emprendedores, de inversionistas y de nuestro país.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS 6 razones para abrir tu propia franquicia

Te compartimos el siguiente vídeo