¿Cuáles serán los retos en Liderazgo para el 2030?

Hoy las habilidades que un manager posee nada tienen que ver con las de hace 25 o 30 años atrás. La forma de ver el mundo y de hacer negocios ha cambiado, a causa de diferentes realidades como la globalización, la evolución tecnológica, cambios en el consumidor, etc. Todo ello ha provocado una transformación en la forma de hacer negocios y de administrar a los equipos.

¿Qué sigue en los próximos años? Los Millennials, los nuevos líderes empresariales.

Primeramente, es importante darnos cuenta que para el 2030 la generación que va a estar predominando en las empresas va a ser la generación Millennial, ya que los Baby boomers ya se habrán retirado y la generación X estará ya por salir. En este sentido, los Millennials van a ser la nueva fuerza laboral de los Centennials, es decir, la generación Z. Ellos serán los nuevos líderes, los jefes de los Centennials. Hoy muchos de los Millennials están abajo, aprendiendo; algunos de ellos ya tienen puestos de supervisores dentro de las organizaciones pero va a ser muy interesante ver cómo van a manejar las empresas en el 2030.

En base a lo anterior, hay que visualizar la forma en la que hoy los Millennials se están formando, teniendo en cuenta que serán ellos los responsables de las empresas, y bien es cierto que tienen una forma diferente de ver las cosas. Ven, por ejemplo, los fracasos como unidad y no como fracasos propiamente, aprendiendo de los errores. Si visualizamos a las empresas dentro de diez años, diría que, si bien antes en el sXX estaban programadas únicamente para ser rentables, actualmente y a futuro también tienen que serlo porque de eso viven pero deben formar parte también de un sistema social. Deben ser empresas holísticas, unidades útiles para el entorno, para la gente. Empresas que puedan subsistir a través de su gente. Para ello, deben procurar, por ejemplo, el bienestar de sus colaboradores y su entorno social, además de generar mecanismos para retenerlos, generando excelentes lugares para trabajar.

En un reciente encuentro que contó con la participación de CEOs de empresas pertenecientes a diversos países de Latinoamérica, se discutió acerca del perfil, visión y habilidades del líder del futuro, llegando a la siguiente conclusión, la cual comparto:

1- Liderazgo dinámico y transformacional. La innovación debe formar parte del ADN de los líderes que tienen equipos a su cargo. Su labor no solamente consiste en construir estrategias de negocio, sino lograr que su gente se adapte a los cambios, a los retos, lo cual genera un liderazgo dinámico, empoderando a la gente, desarrollándola y delegando. En este sentido, personajes importantes del mundo de los negocios como Jack Welch, quien reinventó la compañía General Electric, comentaba que a un líder se le debe de medir por cuántos líderes desarrolla.

Actualmente, existe una marcada tendencia en las organizaciones en cuanto a incluir la parte de desarrollo de nuevos líderes en las evaluaciones. Y cuando hablamos de desarrollo del personal, me refiero a competencias, no necesariamente con un ascenso. Es decir, cómo el líder lleva a su gente a pasar del nivel 1 al nivel 2 y así consecutivamente. Y cuando eso se convierte en un hecho, el líder obtiene una remuneración, por lo que se convierte, además, en una responsabilidad para el líder, siendo el coach y mentor de su gente.

2- Un Líder cercano al talento. Un líder cercano a su gente, con capacidad de escucha e integrando, en todo momento, los diferentes pensamientos multigeneracionales y multiculturales de su equipo de trabajo. Un líder que aprovecha las habilidades y el conocimiento del talento de sus colaboradores y las desarrolla.

3- Un Líder Multitasking. Un Líder que no lea el negocio únicamente en números, sino en la operación y lo entienda muy bien. Hoy existen empresas que no están contratando por puesto, sino por roles y habilidades, por lo que el cv se convierte en un documento, meramente, informativo. Las entrevistas se enfocan en logros obtenidos. Por otro lado, hay empresas que buscan líderes por proyecto, no bajo puestos permanentes, por lo que un gran reto que tienen hoy las universidades, tanto públicas como privadas, es, precisamente, encontrar la manera de formar gente útil para las empresas; en este sentido, ellos están haciendo también toda una transformación cultural para poder dar salida a gente capaz de vivir en un entorno así.

Asimismo, debe ser un líder flexible; un líder que sabe que no tiene que tener la razón en todo, que se puede equivocar y que es su gente quien lo hace fuerte. Uno de los problemas que, actualmente, se presentan en las organizaciones está ligado a la lucha de egos. Se entiende, en ocasiones, que el hecho de ocupar un puesto de liderazgo significa saberlo todo, lo cual es un error. El líder debe tener la humildad para entender y aceptar que no lo sabe todo y que su fuerza radica en la gente.

4- Un Líder resiliente. Hoy el término resiliencia ha tomado mucha fuerza. “No me importa cuántas veces te caes sino cuantas veces te levantas”. Los retos, oportunidades y errores pueden ser traducidos en crecimiento.

Lourdes Torres, Especialista en Desarrollo Organizacional y Liderazgo | Leadex Solution

