EU es conquistado por la tecnología mexicana

La mexicana Cristina de la Peña, directora ejecutiva y cofundadora de Synapbox fue reconocida como una de las promesas “30 Under 30“2020 en la categoría “Marketing & Advertising”, por la revista Forbes en Estados Unidos.

Synapbox, la plataforma que utiliza Inteligencia Artificial (IA), ayuda a las marcas a entender cómo reacciona la audiencia ante sus campañas, y por la cual gigantes como Uber, Colgate o AB Inbev ya trabajan con dicha empresa.

“Logramos algo especial para nuestro equipo, clientes e inversionistas. Fuimos seleccionados de entre más de 15 mil nominados como parte de los innovadores que están transformando nuestra industria a escala global. Ser parte de la categoría Marketing y Publicidad nos refuerza como expertos del sector y nos ayuda a seguir trabajando para enfrentar los retos que vienen”, afirma Cristina de la Peña.

Synapbox, que lanzó un nuevo producto en 2019, utiliza diferentes técnicas y tecnología de datos, con el fin de analizar las reacciones de los participantes ante un video, imagen o sitio web por medio del seguimiento de pupila y reconocimiento facial de emociones, usando como herramienta la cámara web de una laptop o de un smartphone.

Su tecnología ha permitido que grandes marcas puedan entender a profundidad a sus usuarios y a los diferentes segmentos del mercado, y que puedan comunicarse por medio de una publicidad más efectiva con mayor predictibilidad, para que lleguen a sus metas de alcance y retorno de inversión.

Con el uso de sus servicios y al entender estos patrones, la firma genera a sus clientes, entre algunas de sus métricas de impacto, alrededor de un 40 por ciento de reducción de costos de adquisición de usuarios.

Actualmente Synapbox es la única empresa en México que realiza este tipo de servicios, colabora con diferentes herramientas del ecosistema tecnológico como Amazon o Google, pero el 100 por ciento de la optimización y la aplicación fue hecha por sus propios desarrolladores de México y Latinoamérica.

Synapbox tiene presencia significativa en el mercado de Latinoamérica, además de contar con clientes en Estados Unidos y Europa. Próximamente planean abrir oficinas en Los Ángeles para atacar y tener más presencia en el mercado estadounidense, así como mantener sus oficinas en la Ciudad de México para darle soporte a sus clientes de Latinoamérica.

De la Peña, quien es la primera mexicana en aparecer en esta categoría, se codea en la lista con otros jóvenes emprendedores como Akash Malhotra y Sameen Karim, cofundadores de Eventable, plataforma que permite a los clientes involucrarse en los calendarios de las marcas que consumen y la cual ya cuenta con 18 millones de usuarios; o Sivakami Sambasivam, cofundadora de GoodRx, plataforma que ayuda a las personas a comprar medicamentos más baratos, y la cual es usada por más de 10 millones de estadounidenses.

Ha levantado capital semilla en México y Estados Unidos, entre sus inversionistas se encuentran Steve King el ex CEO de Docusign, Marcelo De Santis ex CIO de Mondelez Brands, Olivia Chang ex CIO de Coca Coca y Trébol Capital.

Redacción

