La automatización ya es una realidad

La llegada de las nuevas tecnologías, en un mundo tan cambiante y en una economía global, las empresas deben de reaccionar a estos cambios, considerar su planeación y cuestionarse: ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿de qué manera se está operando?, ¿hay una tecnología que no estoy considerando?, ¿Hay algo proceso nuevo que me pueda ayudar que no he visto?, ¿cómo puedo mejorar mi producción?

Manuel Sordo, General Manager para Latinoamérica de Universal Robots dice que muchos empresarios piensan que la tecnología no son para ellos. En este contexto, el experto presentó algunas razones por las cuales invita a los empresarios que se acerquen a Universal Robots para que conozcan su aportación en las empresas.

Empezar abrir la mente y apostar por las nuevas tecnologías

La tecnología de automatización en las empresas asegura una mayor productividad en cuanto a la cantidad de material que se está produciendo, a la calidad y mantiene a los operadores en tareas donde su aportación es mayor.

Más allá de la simple automatización, Universal Robots cambia la forma de trabajar y vivir de las personas en todo el mundo fortaleciendo sus ideas y sueños, ya sea ayudando a una organización sin ánimo de lucro a mejorar la visión de las personas en los países más pobres, o permitiendo a un fabricante reducir el esfuerzo asociado a las tareas repetitivas.

“La implementación de una nueva tecnología, así como la capacitación del personal, el operador junto con la máquina representa un 80% más productivo, que el operador sólo o la máquina sola,” destaca Manuel Sordo.

Empresas y organizaciones de todos los tamaños utilizan nuestros brazos robóticos fáciles de usar como herramientas avanzadas para abordar y mitigar la volatilidad del mercado. Las soluciones de los cobots de UR ofrecen la flexibilidad y la rentabilidad financiera que los fabricantes necesitan para competir y ganar en cualquier contexto de mercado.

El buen uso y apropiado uso de la tecnología es importante

Los beneficios de la capacitación del personal que esta trae para se aproveche al máximo. Siempre tenemos que estar motivando el aprendizaje de los empleados. Además, esta tecnología disminuye los problemas de la falta del personal en operaciones rutinarias que puede representar un desgaste físico o traer lesiones a los empleados.

Los brazos robóticos son un parteaguas

En el momento que el empresario decida cambiar el producto o la manera que vas a operar, nuestros robots automáticos son flexibles en operar y programar. En cuestión de minutos el mismo operador puede introducir los cambios en el programa y se estará haciendo otra cosa con el brazo.

El brazo robótico está apegado a la industria automotriz porque es muy costoso, requiere de inspección, requiere operadores altamente capacitados y también el mantenimiento.

Nosotros venimos a traer la tecnología del robot colaborativo. Para nosotros colaborativo no sólo significa que vas a guardar tu protección, es colaborativo, puede estar con un humano sin lastimarlo, son flexibles y es sumamente sencillo su programación e instalación y su operación de modo que facilita cualquier operación y eso hace que sea accesible para cualquier industria y empresa.

La gama de aplicaciones de los robots se ha expandido de manera tremenda porque pasa de ser un brazo robótico de algo complicado a algo a una herramienta para el operador que ayuda a los trabajadores sean más eficientes y el mismo operador la puede utilizar.

Algunos de los beneficios de los brazos robóticos

Elimina el peligro de daños físicos del operador

Los operadores que hacen tareas repetitivas van a hacer más productivos, laboralmente reduce los problemas de un daño a los operadores, que los lleva a traer problemas en las manos, en las muñecas, o tendones en áreas aburridas.

Mantiene una calidad de producción

Incremento en la productividad

Finalmente, Manuel Sordo concluye que: “Esta tecnología fue diseñada para la pequeña y mediana empresa, acérquense a nosotros con una mente abierta, va ser la diferencia. Además, vean los beneficios específicos que esta tecnología otorga, las áreas de oportunidades que puedan tener sus empresas”.

