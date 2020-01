Las habilidades que deben de tener los colaboradores en la era digital

Una empresa en 2025 estará compuesta por millennials y generación Z, por lo que es necesario que los dueños de las empresas conozcan las necesidades y deseos de estos sectores. Además, es importante hacer un plan de negocios de al menos 5 años, de tal manera que es necesario pensar que la mayor parte del personal está concentrada en los valores de estas generaciones.

En este contexto, Víctor Eduardo Salgado Carmona, consultor con 12 años de experiencia en la asesoría de negocios pequeños y grandes y autor del libro Delegar bien, que es parte de una colección de textos para negocios titulada Esclavo de tu negocio, destacó:

“La generación de los millennials viene a revolucionar en el tema laboral, los valores que tienen los milllennials son diferentes a las otras generaciones anteriores. Alguien que nace antes de los 80´s está acostumbrado de hacer una carta que en 15 días o en un mes regresa una contestación, un millennial no se espera, entra a whatsapp y le llega de inmediato; se comienza a formar una especie de cultura de un resultado más inmediato”.

Esto tiene sus pros y sus contras. Los millennials por un lado sean una clase laboral que espera tener un resultado inmediato y no en todas las industrias y en todos los negocios se tiene un resultado inmediato. Sigue habiendo un proceso de venta es de 8 meses y eso puede matar mucho este valor los millennials.

“Esta generación deja de tener como preocupación el futuro en ahorrar o invertir en un patrimonio porque prefiere obtener un resultado ahorita que en algunos años. Esto trae que dentro de los valores, este grupo en donde se encuentre trabajando se debe de sentirme bien, quiere generar valor y aportar algo al planeta para tener menos contaminación”, afirmó Salgado.

La percepción de los millennials en el trabajo

Si la empresa tiene gente millennial en donde no se logra demostrarles cómo están aportando, ellos pierden la atención. Es importante buscar un balance de lograr y atender estas necesidades que existen de percepción de un resultado inmediato, también que su tiempo es valioso y que puedan hacer más cosas con éste.

El salario emocional

“El salario emocional es para cualquier tipo de persona de cualquier generación porque es más práctico habla de algunos factores específicos que hace que un empleado este contento en donde trabaja y esa felicidad me permite que no tenga que buscar otro trabajo o inclusive me permite rechazar unas oportunidades aunque estén mejor pagadas por que aquí me siento bien”, explica Víctor Salgado.

Para ejemplificar, el experto mencionó en este rubro, al historiador británico David Rock autor del libro titulado “Your Brain at Work”, (tu celebro trabajando) traducido al español que describe 5 ingredientes para que el trabajador se sienta más a gusto en su trabajo:

Estatus

Certidumbre

Autonomía

Relaciones

Justicia

Estatus habla de la percepción del valor que creo que la gente tiene de mí, es una especie de autoestima; la certidumbre yo como empleado sé que esperar de este negocio y cuáles son las consecuencias de sus acciones; la autonomía es darle chance a las personas a que hagan su trabajo; relaciones es tener a la gente con la posibilidad de establecer relaciones entre ellos de plática; justicia es percibir si la empresa es justa o injusta.

La capacitación en el trabajo

Si en el desarrollo de la capacitación, se aplican estos 5 factores ayudarán al trabajador a que su estatus crezca, haya más certidumbre de lo que puede ocurrir en el futuro, más autonomía por estar más preparado, en el curso se hacen de relaciones y es justo porque son personas merecedoras.

La tecnología y la Inteligencia Artificial

Una encuesta realizada por Manpower en 2019 a 20 mil empresarios de seis diferentes industrias en 44 países, reveló que el 81% de las empresas planea usar nuevas tecnologías en sus procesos, pero al mismo tiempo busca capacitar a sus empleados para ampliar sus conocimientos, retener a sus talentos y contratar a personal que tenga habilidades de la nueva era digital.

“Hablando de tecnología; primero, nos permite darnos cuenta de cómo estamos parados con el equipo de manera más rápida. Hoy es mucho más accesible para cualquier empresa; Segundo, te brinda encontrar más fácil aquellas personas que quisieras que trabajaran contigo y te permite a buscar talento de una manera más eficiente y más económica”, aseguró el experto.

El tema de Inteligencia Artificial tiene que ver con estadísticas y diferentes indicadores que pueden predecir el comportamiento del día de mañana de un empleado.

“La tecnología y la Inteligencia Artificial van a mantener que el equipo, con un menor costo monetario, obtener más información y por lo tanto se podrán tomar decisiones más rápidas”, concluyó el experto.

Laura Cruz

