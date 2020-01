Logran pase para estudiantes mexicanos a Europa y Reino Unido

Blue Ivy Coaching, organización enfocada en preparar a estudiantes mexicanos para ingresar a universidades de alto nivel con experiencia desde el 2016, logró una alianza con Study Group, dentro de la cual los aspirantes que quieran estudiar en algunas de las mejores universidades de lengua inglesa Europa, podrán tener pase directo si cumplen con los requisitos.

El proceso de ingreso a las universidades fuera de México es exhaustivo: meses de preparación para hacer ensayos de selección, desarrollo de habilidades, una gran cantidad de trámites burocráticos y muchas veces después de todo el proceso, se les niega el ingreso. Con el programa de Blue Ivy Coaching este proceso tomará de dos a cuatro semanas, únicamente; Marcus DeWitt co-CEO, explica: “nosotros contamos con coaches egresados de las mejores universidades a nivel mundial que trabajan día a día con los alumnos, además de materiales y herramientas que les permiten tener un gran alcance de oportunidades y hacer este proceso más sencillo”.

Las universidades que forman parte del programa están reconocidas en varios de los rankings mundiales dentro de las mejores del mundo, expedidas por The Times Higher Education, Guardian University Awards y QS World University Rankings. Algunas de las características de estas instituciones son la facilidad para conseguir trabajo de sus egresados: el 90% de han conseguido trabajo después de los primeros 6 meses de su salida; la diversidad de carreras universitarias con las que cuentan y varios reconocimientos de excelencia para sus docentes.

Las instituciones del Reino Unido que forman parte Study Group son: Aberdeen University, Cardiff University, Coventry University Guardia, Durham University, Huddersfield University, Keele University, Kingston University London, Lancaster University, University of Leeds, University Leeds Beckett, University of Lincoln UK, Liverpool John Moores University, Royal Holloway University of London, The University Of Sheffield, University of Strathclyde, University of Surrey UK y University of Sussex.

En el caso de los estudios en Países Bajos, el programa incluye un año de preparación en Holland International Study Centre para que al terminar, tengan la posibilidad de elegir entre las universidades más renombradas del país: Erasmus University Rotterdam, Tilburg University, Vrije Universiteit Amsterdam y Hanze University of Applied Sciences.

La especialización de estas universidades es una característica de las más atractivas para los estudiantes de alrededor del mundo, por ejemplo las Universidades Cardiff, Leeds, Strathclyde y Lincoln sobresalen por los estudios de investigación de sus alumnos. Coventry, Durham y Aberdeen tienen un enfoque en negocios, además la Universidad de Kingston ofrece 1 año completo en esta especialidad, al estudiar cualquier carrera.

El proceso de coacheo a los estudiantes, es un acompañamiento constante en el cual no sólo se les ayuda a entrar a las mejores universidades sino que canalizan a los aspirantes hacia aquellas áreas que les permitan explotar sus aptitudes y habilidades, al tiempo que satisfacen sus inquietudes e intereses. Por medio de planes específicos y comunicación constante entre alumnos y coaches, se busca contribuir en el logro de sus metas académicas.

“Hemos trabajado arduamente durante varios meses para poder cerrar esta alianza y estamos muy contentos por haberlo logrado. Pero esto no es un trabajo únicamente de nuestros coaches, en realidad estas universidades están muy interesadas en tener en sus aulas a estudiantes mexicanos, ya que se han dado cuenta del gran nivel y habilidades con el que llegan nuestros alumnos”, comenta Alejandro García, co-CEO de Blue Ivy.

