Mejoran la experiencia financiera de las Pequeñas empresas

Hoy en día, en este mundo cambiante y veloz, las formas innovadoras de financiamiento se deben adecuar a los ritmos actuales de la sociedad mexicana, donde los costos y formas de acceso a dicho financiamiento sean incluyentes.

Desde 2016, Fundary, empresa 100% mexicana de tecnología financiera que ha desarrollado plataformas de financiamiento e inversión a la medida, se dio a la tarea de generar ideas y proyectos que pudieran ayudar a las empresas a crecer mejorando la experiencia; descubriendo así las “tecnologías financieras” que permiten aminorar costos, generar una gran penetración y así dar velocidad a la posibilidad de obtener recursos.

Gracias al uso de estas “tecnologías financieras” en su modalidad de financiamiento colectivo; es posible ofrecer los recursos necesarios a las empresas y al mismo tiempo ofrecer a las personas un nuevo mecanismo de inversión que ofrece rendimientos superiores a los de la banca tradicional, mejorando así su nivel de vida.

“Fundary nace de una desesperación, de una frustración con un sistema financiero que no nos acomoda, que no nos gusta, que no da respuesta a las necesidades de un mundo tan veloz como el que tenemos hoy. Nace de un México que tiene un porcentaje de gente bancarizada baja y aunque muchas empresas tengan cuenta de banco, no tienen acceso a ningún tipo de acceso que las ayude a crecer” explicó Marcelo de Fuentes, Fundador y CEO de Fundary.

“En México, hay 125 millones de líneas celulares y 80 millones de celulares inteligentes y porque no utilizar tu teléfono como mejor medio para mover tu dinero. Hay una oportunidad enorme para mejorar la inclusión para mejorar la experiencia para hacer hacerles llegar a las empresas recursos que necesitan una posibilidad o una oportunidad de hacer negocio”, afirmó Marcelo de Fuentes.

La importancia de invertir

Invertir tiene un contexto de largo plazo de vida porque estás pensando en tu futuro, en tu vejez, en tu retiro y lo que sucede muchas veces cuando están con el concepto de ahorrar es guardar lo que te sobra e invertir es en lo que se necesita cuando tienes un objetivo.

Poe ello, Marcelo de Fuentes subraya que: “Una de las cosas que queremos trabajar en Fundary, es motivar a la gente en cambiar el concepto de ahorrar, lo que me sobra los meses para invertir un poco más en un esfuerzo pero tienes que tener una retribución justa que motive.”

Los ahorros de los mexicanos

El experto dice que: “No ahorramos porque no hay una motivación para hacerlo y si se ahorra en un banco, resulta que la tasa de interés al final del año es cero. En Fundary, a los inversionistas, nosotros les estamos promediando al día de hoy un 17.9% de interés anual. Con nosotros es sencillo. Algo que ha sucedido en el sistema de banca tradicional es que hay mucho desgaste, es un muy complicado abrir una cuenta, no da intereses y si quieres que te de intereses es invertir mucho dinero”.

En Fundary, se accede a la página web, no tienen que desplazarse a ningún lado, se suben todos los documentos de una manera sencilla y con $2,500 pesos, se abre la cuenta en Fundary y se tiene los mismos accesos de rendimiento que tiene una persona con un millón de pesos.

“Fundary se basa en sentido de equidad donde todos tienen que tener los mismos rendimientos porque esto te da la motivación de invertir tu dinero, es ir al fondo de cambiar la realidad financiera. La motivación es ofrecer la misma tasa a cualquiera y abrir una cantidad de dinero muy baja”, aseguró el CEO.

Cómo Fundary ayuda a las empresas

“El motor de Inteligencia Artificial que tenemos hoy, hacer un análisis financiero de las empresas y a través de unos algoritmos, nosotros obtenemos 4 cosas: clasificación de la empresa, en términos de su salud financiera, una calificación de la empresa, en una escala de 0 a 1000 puntos, esto te da una capacidad de endeudamiento de la empresa, le decimos al empresario hasta cuánto es sano él pida una línea de crédito con Fundary. Le solucionamos muchas cosas, en cuestión de horas”, argumentó el experto

Requisitos

Las empresas entran a la página Fundary, dar un click en registrarse y la plataforma lo guía en los documentos que tiene que subir el solicitante para el crédito, subir documentos, un reducible del pago de obligaciones fiscales, el proceso toma para un solicitante entre 12 y 18 minutos. Fundary hace la clasificación de los documentos, se les pide los estados financieros y les ofrecen el análisis de la empresa.

Beneficios

Todo lo hace desde el celular, el tiempo que toma es entre 8 y 10 minutos, todo es con tecnología, de manera sencilla, rápida e inmediata.

El experto indicó que: “Somos más eficientes en términos de costo, toda la eficiencia que nosotros logramos a través de uso de tecnología avanzada se la pasamos tanto al que invierte como al que solicita un crédito son personas morales, ahorita no otorgamos créditos a personas físicas, lo haremos en algún momento, obtienen tasas altas atractivas y el que invierte o presta dinero, tiene rendimientos muy emotivos”.

Una tasa de interés 4 veces más alta que la de un sistema financiero tradicional

Agilidad y velocidad en respuesta

Las decisiones las toma el cliente porque se crea una plataforma en donde uno es quien decide.

Fundary crea experiencias, no vende productos.

La tecnología financiera puede cambiar la cultura financiera

“Nosotros como Fintech vamos cambiando la cultura y abriendo un horizonte de inversión mucho más largo. Nuestros motores de Inteligencia Artificial te va a protegiendo por que no se trata de concentrar la inversión en una sola empresa por que diversifico la inversión para que no se concentre y tengas menos riesgo”, aseveró el experto.

La ciberseguridad en Fundary

Fundary tiene protocolos más estrictos. Toda la plataforma está en la nube, utilizan los servicios de Microsoft Azure que son los protocolos más infiltrados a nivel mundial.

Además, tienen protocolos de encriptación, de doble sistema de verificación, cada vez que uno hace un movimiento, se le pide al usuario, una contraseña y cuando se requiera hacer un movimiento pedimos que se utilice un factor de autentificación que se va a tener en el teléfono celular.

Objetivos a corto plazo

En septiembre del 2019 después de múltiples reuniones con las autoridades, presentamos ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores la solicitud para ser una Institución de Tecnología Financiera.

Seguir creciendo la base de clientes y de usuarios, mejorar nuestra experiencia, abrir operaciones en otros países del mundo como América Latina, eso sucederá en el 2020.

Crear un proyecto llamado 0202-2020, es un proyecto ambicioso que existe en el mundo Fintech y crear una plataforma a la Inteligencia Artificial para que la gente utilice la plataforma mucho más eficiente en sus recursos financieros.

Fundary se encuentra en constante mejora y crecimiento; siempre pensando en sus empleados, las empresas y los inversionistas que fondean sus necesidades de dinero.

Laura Cruz

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Cinco consejos para gestionar riesgos en la era de la experiencia del cliente

Te compartimos el siguiente vídeo