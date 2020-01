Relevancia de la estrategia financiera en PyMEs

Las estrategias financieras permiten a las PyMES llevar a cabo procesos de planeación y optimización de recursos apoyando su gestión, asegurando una adecuada relación entre sus objetivos internos y externos. Materializar una estrategia con fines financieros, proporciona una orientación pragmática reflejada en la toma de decisiones.

A través del tiempo se ha observado que la tasa de mortalidad en PyMES es muy alta, de acuerdo con la revista Forbes México (2019), el 70% de ellas cierra antes de llegar a dos años de operación. Dentro de las causas principales que aceleran el cese de operaciones, se encuentran los flujos de efectivo insuficientes y derivado de ello el limitado acceso a financiamiento, lo que frena el funcionamiento y desarrollo de estas. Por tal razón, el financiamiento aunado a una estrategia financiera proporciona el respaldo adecuado que permita el crecimiento de la organización.

El Banco Mundial (2014), menciona dos propósitos básicos por los que las PyME necesitan financiamiento: i) financiar el ciclo de producción y ii) financiar gastos de capital para expandir el negocio actual, crear otros nuevos, o simplemente para fines de mantenimiento; sin embargo, en la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de la Micro, Pequeña y Medianas Empresas (2018), el 60.2% de las PyMES manifestó no aceptar el ofrecimiento de un crédito bancario destacando el 56.5% de ellas dos principales razones: 6% no tienen confianza en los bancos y el 50.5% el crédito bancario ofrecido es caro; aunando a ello, el 76.8% de ellas no tiene acceso al financiamiento.

Desarrollar una estrategia financiera bien formulada no solo contribuye en la eficiencia de los recursos financieros de las organizaciones sino, además, como mencionan Mora, Vera & Melgarejo (2015), pone en armonía todos los procesos, actividades y operaciones del día a día a trabajar en la misma dirección.

Es importante enfatizar que las estrategías financieras son una herramienta aliada en la administración de cada PyME, la cual es única para cada una de ellas y debe estar en constante revisión para que contribuya a la función objetiva de la toma de decisiones.

