4 puntos para mantener el crecimiento de tu empresa

Este 2020 representa un desafío a la mayoría de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) mexicanas debido a factores como un débil crecimiento de la economía—el pronóstico para este año es de 1%, según Moody’s—, un limitado acceso a financiamiento, además de poca productividad, crecimiento e innovación.

Todos estos factores han provocado que el 65% de las PyMEs mexicanas cierren sus puertas después de 5 años en el mercado, según datos del INEGI. Para afrontar estos desafíos, las PyMEs están obligadas a establecer nuevas estrategias que faciliten su crecimiento y consolidación.

A continuación Rubik Ventures, la plataforma multinacional de negocios digitales que desarrolla empresas globales desde México, comparte algunas plataformas tecnológicas como Avanttia, LendInc, numina y Envíoclick las cuales les ayudan a las PyMEs a mejorar sus procesos de cobranza, financiamiento, logísticos y hasta de recursos humanos.

Mejorar la administración de su negocio

Datos del INEGI señalan que actualmente, 6 de cada 10 PyMEs no monitorean sus indicadores. Esto significa que tienen poca claridad de su desempeño, provocando flujos de efectivo ineficientes que afectan directamente los resultados de negocio. Por ello es importante que cuenten con soluciones tecnológicas robustas, pero fáciles de usar.

El software de Avanttia, facilita la cobranza y mejora el flujo de dinero de las PyMEs, lo que les ayuda a reducir el tiempo invertido en dar seguimiento a sus clientes.

Otra ventaja es que permite a los empresarios enfocarse en el corazón de sus negocios, al dejar que la tecnología se encargue de las tareas operativas como recordarle a los clientes las fechas de pago y el timbrado de los complementos de pago.

Crecer y expandir su negocio

Actualmente, 95.4% de las PyMEs no participa en cadenas globales de valor, según datos del INEGI, lo que significa que aún no están listas para operar a nivel internacional, ni expandirse. Para lograrlo, requieren de financiamiento, entre otros aspectos, sin embargo, no siempre es fácil que puedan acceder a él.

Ante este escenario, una gran solución es LendInc, una plataforma tecnológica que ayuda a fortalecer el desarrollo y crecimiento financiero de las PyME’s, al ofrecer opciones de crédito de manera ágil y sencilla.

Mejorar ambiente laboral cumpliendo con la NOM 035

México ocupa el primer lugar en estrés laboral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que para hacer frente a esta situación, en octubre de 2019 entró en vigor la NOM 035, conocida como “Ley antiestrés”, la cual busca mejorar la cultura organizacional de las empresas y mejorar el ambiente laboral.

Para que las empresas mejoren sus ambientes laborales y ayuden a los colaboradores a disminuir el estrés laboral, una solución es numina, una plataforma que flexibiliza la forma de recibir pagos, al permitirles cobrar su sueldo ya trabajado, cuando y donde quieran, de forma rápida, directa y privada.

Con numina, los colaboradores pueden mejorar su situación financiera, a la vez que las PyMEs aumentan su atracción y retención de personal, además de su productividad.

Abatir costos operativos

Bajar costos en materia de transporte y logística siempre ha sido una preocupación para las empresas. Actualmente, los costos logísticos de las PyMEs representan hasta 30% de sus ventas, según un estudio del Centro de Innovación en Logística y Comercio de México (CILTEC). Para mitigar este problema, las PyMEs deben contar con aliados de negocio que les ayuden a mejorar la distribución de sus productos.

Un ejemplo es Envíoclick, una plataforma que les permite encontrar el mejor precio de mensajería en el mercado, facilita la gestión masiva de envíos con las empresas de paquetería elegidas y les da visibilidad de sus entregas, gracias a su tecnología innovadora, al uso de inteligencia artificial, y a un equipo de expertos que ayudan a las empresas en todo momento. Como resultado, Envíoclick ayuda a reducir costos operativos hasta en 70%.

Gracias a esta serie de estrategias y soluciones tecnológicas, las PyMEs mexicanas pueden impulsar su crecimiento y evitar ser parte de la estadística de mortalidad, para seguir siendo el motor económico del país.

Redacción

