44% no cree que las semanas laborales se reduzcan a 4 días

Con el objetivo de ofrecer un panorama integral acerca de la viabilidad de la semana laboral de cuatro días y la probabilidad de que se convierta en una política común en las empresas a nivel global, se presentan algunas de las conclusiones locales del estudio “The Future of the Working Week” realizado por Citrix en 9 países a nivel mundial, incluido México.

En los últimos meses, varias empresas de países como Japón, Nueva Zelanda o España han informado de la implementación de una semana laboral de cuatro días, sin aumentar las horas de jornada diaria y con el salario completo para sus colaboradores.

Aunque las tecnologías de movilidad han impulsado políticas de trabajo más flexibles, en México este concepto resulta todavía muy lejano para los trabajadores ya que el 44% cree que su empleador no estará nunca en la disposición de implementarlo. Además, el 51% piensa que no resulta probable que lo hagan en un futuro cercano y el 74% se siente más cerca de una semana laboral de 6 días que de 4 días.

Siguiendo con la premisa de los 4 días laborales a la semana, el 86% de los empleados mexicanos contestó que sí lo aceptaría, pero solamente si significara mantener el mismo salario. Del 4% que no aceptaría la propuesta, aunque se mantuviera el salario, la mitad dijo que no lo haría por preocupación a que se le reduzcan otro tipo de beneficios no salariales como las vacaciones o el trabajo flexible. Además, el 31% no lo haría por preocupación a parecer menos comprometido que el resto de sus compañeros.

“Las empresas mexicanas deben impulsar políticas innovadoras que brinden a los empleados un mejor balance entre la vida profesional y personal. La correcta implementación de estos programas de RH junto con tecnología que impulse la transformación de los lugares de trabajo a partir de las necesidades humanas resulta el equilibrio ideal para mejorar la productividad, la satisfacción y promover una colaboración activa acorde a las retos y objetivos de los negocios en una economía digital tanto presente como a futuro”, afirma Martín Borjas, Country Manager de Citrix México.

