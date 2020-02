7 apps que apoyan a emprender tu negocio

Comenzar una empresa desde cero es retador y requiere de un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados, pero no por ello es imposible. Emprender un negocio es uno de los caminos más habituales para alcanzar la independencia financiera.

Se trata de un camino complicado y difícil de seguir, pero también es uno de los más satisfactorios y en donde las personas pueden dar rienda suelta a su creatividad para alcanzar grandes resultados.

La tarea de fundar y desarrollar una empresa es todo un reto en sí misma; para facilitar funciones como la gestión de las finanzas, la contratación de personal y el llegar a más clientes, existen diferentes aplicaciones que ayudarán a los emprendedores a gestionar todo esto desde cualquier dispositivo móvil.

Hoy en día existen diferentes recursos tecnológicos que pueden ayudarte en esta labor y que abren la posibilidad de administrar una gran cantidad de tareas desde tu teléfono celular. A continuación, enlistamos 7 aplicaciones que te serán útiles para la gestión y expansión de tu emprendimiento.

Si tu negocio se enfoca en trabajos como carpintería, plomería, banquetes, albañilería, construcción, animación de eventos o similares, esta aplicación te ayudará a encontrar clientes. Con tecnología de geolocalización, la app te avisa cuando una persona cerca de ti requiere del servicio que tú ofreces, por lo cual te funcionará como un medio efectivo y práctico para ofrecer tus productos y servicios.

Un negocio que deba crecer necesita capital, y una de las formas más usuales de acceder a recursos financieros es a través de un crédito para tu empresa. Para mantener tus finanzas sanas y mejorar tu historial crediticio, esta aplicación será tu mejor aliada. Kompás permite saber cuál es tu score en el buró de crédito, el estado de tus deudas (como tarjetas o hipotecas), y las fechas de pago, por lo que tendrás toda la organización de tus finanzas en un solo lugar.

Para atraer a más personas y no perder posibles clientes por no aceptar métodos de pago distintos al efectivo, la app funciona como una terminal de punto de venta con la cual podrás aceptar pagos con tarjeta, para no perder a ningún cliente. Además, puedes crear tu catálogo de productos en la misma aplicación para llevar un mejor control y registro de ventas.

Durante las primeras etapas de tu emprendimiento te encontrarás con diferentes tareas que tal vez no dominas, pero son indispensables para operar, como la contabilidad, facturación, marketing o el diseño de un sitio web. Contratar freelancers es la forma más práctica de contar con un profesional que se haga cargo de estas tareas puntuales, sin la necesidad de integrarlo de manera permanente a tu equipo de trabajo. Workana es un marketplace en donde puedes encontrar este talento de manera sencilla y práctica.

Tu nueva empresa necesita de una identidad gráfica para diferenciarse y que tus clientes comiencen a reconocerte. Es probable que no seas diseñador y puede ser que no tengas recursos inmediatos para pagarle a uno, y aquí es donde entra Canvas. En esta aplicación tienes herramientas para crear diseños desde folletos y presentaciones, hasta un logotipo y banners para sitios web. Puedes partir desde cero o utilizar las diferentes plantillas y hacer los cambios que necesites para crear tu propia marca. Cuenta con una versión gratuita, así como las opciones Pro y Enterprise, para obtener aún más recursos y beneficios para tu negocio.

En tiempos donde tener presencia en redes es indispensable para llegar a más personas, esta aplicación puedes administrar todas tus redes sociales a la vez, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Desde programar publicaciones hasta obtener métricas fáciles de leer del desempeño de tu marca en redes, podrás tener una visión general completa de todos tus perfiles para crear una gran estrategia de contenidos

WhatsApp es tal vez la aplicación de mensajería más popular del momento, y por ello no es mala idea incorporar este medio a tu negocio para mantener la comunicación con tus clientes. WA Business sirve para brindar información útil a tu público, incluyendo tu catálogo de productos o servicios y la dirección de tu negocio, así como programar mensajes automatizados y crear respuestas rápidas para preguntas frecuentes.

Con estas herramientas podrás darle un empujón a tu empresa y comenzar a crecer. El uso de la tecnología a tu favor, además de ayudarte en la gestión del negocio, te mantendrá al día en las tendencias de los negocios y te hará más competitivo dentro del nicho en donde te desenvuelvas.

