Descifrando la magia de la innovación social

De vez en cuando, me encuentro en una vía congestionada en la ciudad, contando los minutos (¡y a veces las horas!), hasta el momento en que llego a casa. Ir y venir largas horas de la oficina es una parte del trabajo de los días de semana que he temido: es agotador, monótono y bastante solitario. Y es, después de todo, la tendencia humana a evitar cosas aburridas o agotadoras en la naturaleza.

Imagine, entonces, el trabajo pesado que enfrentan los niños con capacidades diferentes mientras se someten a protocolos repetitivos de fisioterapia durante meses y años, con la esperanza de obtener un poco de independencia. Datos de UNICEF dicen que al menos 93 millones de niños en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Desafortunadamente, estos niños enfrentan una cantidad significativa de marginación y exclusión, con actitudes sociales prevalentes y falta de apoyo político adecuado que les impide realizar su derecho a una buena atención médica y educación.

Durante una visita a una escuela especial para niños con capacidades diferentes en mi colonia, me di cuenta de que, a pesar de las mejores intenciones, la infraestructura de apoyo y las instituciones establecidas para los niños no pueden estimularlos y sacar su curiosidad innata. Vi a niños luchando con sus sesiones de fisioterapia, a menudo llorando de dolor, cansados y cansados debido al trabajo pesado involucrado. Y todo lo que sus cuidadores podían hacer era mirar impotentes, ya que había mecanismos de recuperación muy limitados disponibles para la fisioterapia. Me hizo pensar: ¿qué pasaría si usáramos la tecnología para marcar la diferencia en la vida de estos niños?

Dividendos Digitales

Últimamente, la tecnología digital ha ayudado a personas con capacidades diferentes en forma de tecnologías de asistencia, tales como dispositivos de seguimiento del globo ocular, software de generación de voz, ayuda para escribir, entre otros. Las plataformas de fisioterapia gamificada también están disponibles para personas que se están recuperando de una cirugía y están tratando de recuperar su sentido del movimiento. Sin embargo, estos protocolos no son suficientes para nutrir y desarrollar directamente las capacidades físicas y mentales de los niños con capacidades diferentes desde cero.

Cuando se trata de discapacidades neuromotoras, los protocolos de fisioterapia siguen siendo dolorosos y rudimentarios. Esto no infunde confianza en los niños, que necesitan todo el aliento que puedan obtener a esa edad. Los procedimientos son de naturaleza repetitiva y eventualmente se vuelven aburridos para ellos. Con el tiempo, los niños pierden interés en realizar sus ejercicios y sus viajes de mejora se descarrilan.

Esta fue una de las principales preocupaciones expresadas por los padres y fisioterapeutas con los que interactué en la escuela especial. Había una necesidad no abordada de hacer que las sesiones de fisioterapia fueran emocionantes para los niños, motivarlos a hacer ejercicio y aun así alcanzar los niveles deseados de movilidad. Necesitábamos crear algo que atrajera a los niños, así como proporcionar terapia. La “innovación social” nos ayudó a satisfacer esta necesidad.

Al integrar tecnologías de asistencia como dispositivos AAC con inteligencia artificial, sensores y realidad virtual, TCS ha podido replicar protocolos de entrenamiento físico para niños con capacidades diferentes en un formato gamificado, haciendo que las sesiones de entrenamiento sean divertidas e interactivas. A través de los videojuegos, se alienta a los niños a realizar ejercicios como levantar los brazos o las piernas, caminar de un lugar a otro y mover los brazos y los dedos. Mientras tanto, según los datos generados por los sensores, los médicos pueden controlar su progreso. Estas suites de ejercicios también se pueden personalizar según las necesidades individuales de los niños y se pueden ampliar a través de las instituciones.

Cambio impulsado por IA

Si bien nuestra exploración hasta ahora se ha limitado a la rehabilitación física, los mismos principios de gamificación e innovación social también se pueden aplicar para controlar la hiperactividad en los niños y mejorar sus habilidades de atención. Las capacitaciones sobre el entorno inmersivo pueden ayudar a los niños a aprender actividades diarias como cepillar, bañar, comer, etc., haciéndolos independientes y seguros.

Con cada repetición de dichos protocolos de gamificación, la calidad de los datos que emergen de los sistemas mejorará, ayudando a los médicos a obtener mejores conocimientos. Por ejemplo, el sistema podría ofrecer indicadores cualitativos de mejor salud, como mapear la capacidad de caminar sin muletas, o moverse a una sola muleta o incluso poder realizar una actividad, como comer sin ayuda. La retroalimentación de los médicos podría entonces regresar y mejorar el sistema impulsado por IA.

Otra ventaja de los motores de aprendizaje basados en IA es que la plataforma también puede ser entrenada para traducir el protocolo a múltiples idiomas para facilitar su uso. Los sintetizadores de voz impulsados por IA pueden permitir que los niños se comuniquen con su propia voz y tono, lo que ayuda en la rehabilitación física de las personas con parálisis cerebral y fortalece los movimientos libres del cuerpo. Otras aplicaciones también son posibles en casos de neuro-discapacidades como Parkinson.

Estas acciones impulsadas por IA nos llevan a esperar que las conversaciones en el espacio de innovación social continúen, ayudando así a mejorar millones de vidas en todo el mundo.

Por Robin Tommy, Head / TCS Laboratorio de Incubación

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Usan la innovación social para disminuir la pobreza en México

Te compartimos el siguiente vídeo