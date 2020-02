La humanidad no está preparada para enfrentar el Coronavirus

El 30 de enero pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la epidemia del Coronavirus una emergencia global de salud pública, convirtiéndose con ello, en una verdadera amenaza de pandemia.

El primero de febrero la OMS pidió a los países estar preparados ante esta amenaza sanitaria, por su virtual propagación, estar en condiciones de identificar los casos de contagio tan pronto como sea posible y preparados para el control de un brote interior, si llegara a ocurrir.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes ANPEC manifiesta su enorme preocupación ante la ligereza con la que estamos actuando como país ante esta grave amenaza de salud que enfrenta el mundo y que lleva al ser humano ante la vida y la muerte.

No es, y no debe ser visto esto como un asunto menor, tampoco vale que bajo el argumento de no alarmar terminemos por no alertar adecuadamente a la población de esta contingencia.

No se debe Alarmar a la población, es obligado Alertarla.

Ante la pandemia del Coronavirus se debe informar intensivamente a la población de los síntomas de esta enfermedad y las prevenciones que se deben observar para evitarla.

Garantizar el control eficaz de nuestras fronteras en la aplicación de protocolos de cuarentena a ciudadanos con potencial riesgo de contagio.

Suspensión temporal de la prohibición del uso de bolsas de plástico en el traslado de alimentos y víveres.

Se debe informar intensamente, por todos los medios a la población de las causas de esta enfermedad, cómo se transmite (por contacto físico con personas infectadas, objetos o alimentos contaminados o por gotas de fluido); sus síntomas (secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar) y de las acciones que debemos realizar para evitar el contagio, por ejemplo, lavarse las manos antes y después de tener contacto con personas, objetos y animales; evitar contacto con personas infectadas; utilizar pañuelos al estornudar; utilizar cubrebocas en lugares públicos y aeropuertos.

Al comprar alimentos deben transportarse de manera higiénica, no en las manos y ante cualquier síntoma, acudir al hospital. Sin lugar a dudas la principal acción de todo protocolo preventivo es mantener informada a cabalidad a toda la población. Suman ya, más de 400 muertes y alrededor de 20 mil infectados.

El virus se ha propagado a muchos países como: Japón (20), Tailandia (19), Singapur (18),Hong Kong (15), Corea del Sur (15), Australia (12), Alemania (8), Taiwán (10), EU (8), Macao (8), Malasia (8), Vietnam (7), Francia (6), Emiratos Árabes (5), Canadá (4), Italia (2), Rusia (2), Gran Bretaña (2), India (2), Filipinas (2), de los cuales 1 ya murió, siendo el primer deceso fuera de China; Camboya (1),Nepal (1), Sri Lanka (1), Finlandia (1), España (1) y Suecia (1).

