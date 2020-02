Presentan el modelo de la Tienda Perfecta

La evolución del retail con la relación con el consumidor se ha vuelto un factor fundamental en nuestros días. Al entrar a una tienda, el consumidor debe de sentirse satisfecho al poder encontrar todo lo que buscaba. Es exactamente esa experiencia que propone el concepto de Tienda Perfecta aunque actualmente es una estrategia compleja.

Dicha complejidad se encuentra en el proceso, construir la Tienda Perfecta es conocer al consumidor profundamente y poner en práctica exactamente lo que se planificó en la estrategia y las prioridades de ejecución, respetando una serie de indicadores. Por ello, es importante conocer los pilares que conforman una Tienda Perfecta.

Presencia: Verifica la disponibilidad del producto en el PDV, el surtido en el punto natural y también la ejecución del material POP.

Precio: Se puede evaluar si todo tiene precio, etiquetas y si está dentro de lo que la compañía negoció inicialmente.

Share: Verifica la participación del SKU en la categoría, el espacio que ocupa en la góndola. Identifica la participación en anaquel.

Exhibición adicional: Considera la presencia de productos en espacios diferentes al punto natural, activaciones de marca y SKUs en espacios adicionales del PDV.

Un plan escalable, productivo e inteligente

En algunos casos la empresa tiene los pilares básicos bien definidos, entiende la importancia de cada uno y establece KPIs. Sin embargo, durante la ejecución es evidente que la política de precios no es la ideal por ejemplo. Eso puede ocurrir cuando no hay una estructura de crecimiento definida que impulse a la empresa, es decir, los cimientos de los pilares no están lo suficientemente firmes. Por lo anterior, Involves creó una metodología con base en tres directrices para la construcción de la Tienda Perfecta:

Productividad

Ejecución

Inteligencia

Desafíos de la implementación

La Tienda Perfecta trae dinamismo y una mejor distribución de tareas. Pero todavía quedan muchos retos, especialmente por parte la industria, para implementar este concepto y comprobar la relevancia del área de trade marketing en este proceso. Si no existe el trabajo colaborativo, no va a funcionar.

La industria debe concentrar esfuerzos en entender profundamente sus categorías y, tras haber entendido eso, trabajar con el retail, que tiene el dominio de la tienda, aplicando cada concepto de ejecución. La práctica de la tienda perfecta se basa en el compromiso del equipo. El foco en el sell-out debe ser la meta de todos. Eso produce que todos también formen parte del resultado.

Crear estrategias y pilares sin observar la realidad, sin escuchar, ver ni hacerle seguimiento a lo que sucede en campo es trabajo perdido. Al pensar en la aplicación del concepto, la clave es conocer el punto de venta, al shopper e instruir al equipo sobre las prioridades de ejecución.

