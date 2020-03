Desarrollo Organizacional para que tu empresa evolucione

El desarrollo organizacional se refiere, básicamente, a todos los procesos y prácticas que acompañan a la empresa para apoyarla en su evolución.

Antes de mencionar los conceptos clave que engloba el desarrollo organizacional, debemos entender primero la empresa como un ser vivo que está en proceso de crecimiento, al igual que los seres humanos. Nuestros procesos en la vida van cambiando en base al momento en el cual nos encontramos (infancia, adolescencia y edad adulta hasta la senectud).

En las empresas ocurre lo mismo. Debemos ver en qué etapa se encuentra la compañía, por lo que el primer paso es hacer un diagnóstico para saber su momento de evolución y, desafortunadamente, esto no siempre está ligado al tiempo que la empresa lleva en el mercado, a diferencia de cuando se trata de seres humanos. Una empresa con 2 años de operación ha podido evolucionar más rápido tal vez porque cuenta con los líderes, las condiciones organizacionales adecuadas y el mercado al que se abocaron la hizo crecer muy rápido, provocando que de ser una empresa de nuevo ingreso, se tenga ya que internacionalizar, lo cual le exige evaluaciones de desempeño, tener los objetivos muy claros, etc.

Por otro lado, hay empresas que llevan más de 15 años en el mercado y el dueño siempre ha sido el jefe, lo cual, en ocasiones, provoca que la compañía crezca a la luz de lo que el patrón dice, lo cual puede demorar su evolución. Por lo que lo primero es realizar un diagnóstico de la empresa para detectar su nivel de evolución. Después, viene todo un proceso de cambio, de desarrollo organizacional donde son 3 los protagonistas que deben estar involucrados: La empresa/organización; es decir, los líderes de mayor nivel, los accionistas, el comité ejecutivo, en definitiva, los que deben tomar acciones para que la empresa empiece a evolucionar; los líderes, y, por último, los colaboradores.

En Resumen. Principales Técnicas de Desarrollo Organizacional

Diagnóstico. Dónde estamos y dónde queremos llegar. Proceso de comunicación transversal. Se trata de comunicar aquello que hemos decidido. Y, en mi experiencia, diría que es donde más se equivocan las empresas, ya que deciden hacer un cambio en la organización pero no lo comunican ni de manera oportuna, ni a las personas adecuadas, ni a todos los niveles, y se convierten en secretos corporativos, lo cual no tiene sentido, ya que es, precisamente, lo que se pretende hacer: comunicar lo que se ha decidido, lo cual está ligado a un cambio en la organización. Todo lo que se invierta en comunicar de manera eficiente siempre tendrá un retorno sobre la inversión. Influencers, Líderes del cambio, Embajadores. Se trata de identificar a las personas que nos van a sumar a ese proceso, para ayudarnos a modificar los ejes que queremos transformar. Son personas “sembradas” dentro de la organización que, además de la función que hoy realizan, nos van a ayudar a ser promotores del cambio, y van a tener herramientas para manejarlo. Capacitación y Desarrollo. Es importante capacitar o desarrollar a estos influencers o embajadores, enseñándoles las técnicas para que nos ayuden a promover y realizar el cambio Seguimiento y evaluación.

Principales retos de las empresas en materia de Desarrollo Organizacional

El concepto de Desarrollo Organizacional está, actualmente, en auge porque, justamente, estamos entrando formalmente al sXXI y las empresas están dándose cuenta de que la forma en la que venían operando ya no corresponde a lo que el mercado les solicita, por lo que tienen que cambiar. Y, precisamente, “Cambio” es la palabra clave del Desarrollo Organizacional. Cambio significa desarrollo o dicho de otra manera, no puedes desarrollarte si no cambias y es ahí donde entra el D.O. (Desarrollo organizacional)

Cuando nos preocupamos de que no estamos vendiendo lo que deberíamos de vender, no le estamos vendiendo al mercado adecuado, no estamos logrando los resultados, tenemos mucha rotación de personal … eso indica que algo debe cambiar, y el Desarrollo Organizacional es la respuesta, es lo que nos va a permitir rescatar una empresa o hacerla sustentable en el sXXI.

Raciel Sosa

