Estrategias que te pueden salvar ante el quiebre de tu empresa por el COVID 19

Ante el brote de COVID 19 los líderes empresariales han tomado diferentes decisiones a corto plazo para dar continuidad a sus operaciones asegurándose de anticipar y gestionar riegos para colaboradores y clientes, sobre todo analizando las limitaciones que podrían afectar la producción y prestación de servicios a futuro. En México la cuarentena ya empezó y muchas empresas ya están adoptando home office o trabajo en casa; una medida de salubridad para evitar contagios, por dar un ejemplo.

La cuarentena en las pymes

Los primeros efectos de COVID – 19 de la cuarentena eran inevitables. Hoy empresas que todavía tienen trabajo retrasado de proyectos, les permite seguir trabajando y generar ingresos, sin embargo, van a ver un efecto diferente en 15 días debido a la falta de movimiento.

“Aquellas empresas que venden producto de consumo y que hoy están viendo que sus clientes no se acercan, tienen oportunidad de sacarles un poquito de provecho a estas semanas que nos quedan”, aseguró Víctor Salgado Carmona, experto en PyMEs y autor del libro “Delega Bien”.

Estrategias ante tiempos de crisis

En este contexto de contingencia tan relevante, es de suma importancia que las organizaciones identifiquen las estrategias que deben seguir las pymes para evitar pérdidas o quebrar durante tiempos de crisis.

Víctor Salgado, ofrece algunas recomendaciones importantes que se deben de aplicar en las pymes lo más inmediato posible.

Cuidar el flujo

Poner mucho énfasis en un tema de fluyo, de cuidar que las ventas que hagas aunque las tengas que hacer con un descuento o puedes hacer ventas a futuro. Por ejemplo, si tienes un restaurante, puedes vender un cupón que vale quinientos pesos, se lo dejas en trecientos pesos para que lo utilices cuando regresemos. Esta es una manera de hacerle frente a la situación.

Poner todos a vender

Otra manera de hacerle frente es poner a todos tus empleados a vender sin importar si es el barrendero, contador, chofer o director. Todos a sacar de tu inventario o ventas a futuro de los servicios o productos que estás dando.

El inventario se debe de quedar con el cliente no contigo

Otra alternativa es pedir a tus proveedores y a ofrecer a tus clientes ventas a consignación para que el inventario se quede con el cliente y no con tu inventario; que se mueva en términos de flujo, reduces tus plazos de cobranza cuando te pagan lo que vendieron.

Hoy que todavía hay algo de movimiento en algunos negocios, yo pensaría en hacer una especie de campaña para apoyar la situación. Por el coronavirus ofrezco mis servicios a un 50% para ayudar a la economía familiar, te estás ayudando a ti mismo y hace sentido que tu promoción lo hagas sobre una plataforma como esa.

Reinventa el hilo negro

Tengo muchos clientes que están reinventando su hilo negro, unos clientes que le vendían a puro restaurante, comenzaron a vender a público general y están logrando tener ciertos resultados. Esto va a permitir que cuando termine esta situación, ellos hayan creado un canal alterno que es venta al mayoreo. Hay muchas oportunidades en el momento y después de que pase la crisis que nos va a permitir crecer, va a ver negocios que van a cerrar y los que se queden van a tener otro tipo de oportunidades.

Reinventa lo que sea que tu hagas. Si seguimos con el mismo ejemplo del restaurante, saca un menú ejecutivo en donde se envíe por plataformas de comida a domicilio. Re encontrarte es una oportunidad en la que estas porque de otra manera no vas a vender nada, la alternativa es vender afuera, sacrificas a tu marca pero te mantienes vivo y encuentras otro mercado.

Las PyMEs más vulnerables son las que atiendan al consumidor directo por que van a estar afectadas como electrónicos, autos, lavadoras, inmobiliaria, mudanzas. Las farmacias y suplementos van hacer grandes negocios. Estas pymes afectadas tienen que buscar el hilo negro.

Disminuir los fijos

Si no logras encontrar eso, el segundo paso es un modo de supervivencia y reducir a su mínima expresión, tienes que reducir todos tus fijos al máximo y en el caso más grave incluir tu plantilla. No empezaría por la plantilla por que se pierde la productividad pero las pymes no tienen más de un colchón de más de un mes pero hay otras que venden al día para pagar la nómina. Si creen que esta tormenta va a durar un par de semanas la noticia es cuestión de meses con la excepción y la buena fortuna de que alguien invente una cura o el clima cálido pueda detener el esparcimiento del virus.

6.- Encuentra un nuevo mercado

Reinténtate lo más rápido posible para que encuentres otro nicho, otro mercado, otro servicio que puedas ofrecer ya, si no lo logras, entra a un modo de supervivencia y sobre todas las cosas es soportar la marea hasta finales de mayo. Principios de junio vamos a ver los escombros y vamos a reconstruir el negocio y a las personas.

Recomendaciones para los líderes empresariales

Hay empresarios que pueden estar extremadamente ansiosos y otros calmados. Hay un aspecto entre lo optimista y pesimista y desde mi punto de vista los dos están equivocados. El correcto es el que está en medio, el más objetivo, el que ve los datos, el que analiza la situación y la compara con otros países y alcanza a entender que está pasando.

Un consejo para los empresarios es no tomar decisiones con la cabeza en el modo de ansiedad, de serlo así, no tomes decisiones, yo te recomiendo que hagas ejercicio por que éste te va a regresar a un estado tranquilo y vas a aumentar tus defensas, buscar un curso de meditación y mantener objetivos positivos que no es lo mismo optimismo y así tomar decisiones correctas sin estar en este error.

Recurrir a un financiamiento

Con este apoyo de los gobiernos en otros gobiernos es los créditos, he visto que permiten que los empresarios no paguen impuestos, no paguen renta o no paguen un crédito por un periodo de tiempo y en algunos lugares el gobierno se ha hecho responsable del pago de la nómina.

Si el gobierno no apoya, el crédito que saques no te alcanza no sólo para sobrevivir la cuarentena que yo calculo de dos meses sino para reactivar tu negocio después de la cuarentena, sácalo pero no pienses en mantener tu negocio porque lo único que vas hacer es que todo ese crédito a un negocio que no vas a mantener y te vas a quedar con una deuda. Yo no pondría ninguna propiedad en garantía en este momento para salvar el negocio.

Finalmente Víctor Salgado dijo que a los empresarios les preocupa la falta de acción de gobierno, es el pecado capital que puede tener a este presidente en boca de todos a favor o en contra. Lo que haga en esta semana lo que va definir toda su presidencia, si en esta semana no toma acciones y resultamos más afectados que Italia, la presidencia va a pasar a la historia como la peor que hemos tenido. Si logra tener actitudes y logra activar temas congruentes, fuertes en esta semana, vamos a tener a un gran presidente.

Laura Cruz

