Las carreras que van a la alza en el mercado freelance en México

Las empresas en México tienen mayor apertura para integrar freelancers a sus equipos de trabajo por la experiencia como clave para su operación y crecimiento. Los reclutadores ya no sólo son los gestores de talento, sino también los gerentes de área, lo cual ha impactado en el aumento de la demanda en otro tipo de carreras, las cuales reportan el crecimiento más alto del año.

Datos del estudio de Tendencias 2020 elaborado por Workana, marketplace en contratación de freelancers en América Latina, indica que el aumento del 49% en la categoría de Finanzas y Administración, se debe en gran medida a la búsqueda de profesionales que realicen reclutamiento online. La segunda tarea más común dentro de esta categoría es la contabilidad, cuya demanda creció un 26%.

Según el Reporte Workana 2019, la principal razón por las que las empresas contratan a independientes es para complementar el trabajo que realiza el equipo permanente, y así mantenerse enfocados en los objetivos del negocio.

El principal atributo mencionado por estas empresas para contratar a un freelancer es su experiencia. Los reclutadores ahora se concentran en encontrar un perfil específico, sin importar el lugar desde donde las personas ejecuten su trabajo.

Guillermo Bracciaforte cofundador de Workana aseveró: “La clave de este crecimiento es el conocimiento de las empresas de que el trabajo está donde el trabajador se ubique y no en las oficinas. Ahora revisan la oferta de categorías que antes no consideraban necesarias y solicitan servicios profesionales de independientes en carreras que antes no eran tan comunes en el mercado freelance, como Investigación, Arquitectura, Educación y Recursos Humanos. Durante 2020 observaremos cambios en el crecimiento de este tipo de profesiones, de cara a conocer el panorama para la década que comenzamos este año.”

Ingeniería y Manufactura, reportada como la segunda categoría con el menor número de contrataciones el año pasado, presentó un 46% de crecimiento este año. Las principales tareas solicitadas en orden de popularidad son: Diseño CAD, Modelación 3D y Diseño de Interiores. Para Monterrey (66.67%), Guadalajara (41.67%) y Ciudad de México (28.57%), dicha área se localiza dentro del top 3 con mayor aumento de contrataciones. Esto se debe principalmente al número de grandes empresas tecnológicas e industriales que se localizan en estas ciudades, las cuales desarrollan gran parte de la innovación del país.

Por su parte, la categoría de Marketing y ventas se sigue consolidando en nuestro país como la principal área de crecimiento en el mercado freelance. Los 3 principales servicios solicitados son: Email marketing (73.33%), SEO (59.76%) y Planificación estratégica (38.46%). Esta categoría reportó un crecimiento del 52%, equivalente a un aproximado de 170 mil profesionales independientes.

La demanda de expertos en el área de Diseño y Multimedia reportó un crecimiento del 12%; con ello, se mantiene como la segunda categoría con más contrataciones. Los servicios más solicitados para esta área son desarrollo de Modelos 3D y diseño de ilustraciones.

La ciudad con mayor aumento en la demanda de dicha categoría es Monterrey, con un aumento del 80% respecto al año pasado, mientras en la Ciudad de México y Guadalajara el crecimiento fue de 29.76% y 75%, respectivamente, posicionándose en ambos casos como la segunda área con mayor crecimiento en su demanda. El estado que más contrata estos servicios, sin embargo, es Yucatán.

