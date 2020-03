Predicciones – Cómo las nuevas demandas de los consumidores impactan en las empresas

El aumento de las expectativas de los consumidores significa que las empresas deben aprovechar la tecnología al máximo en este año para poder responder a los cambios

Hoy en día, las expectativas de los clientes son más grandes que nunca. Actualmente demandan una experiencia customizada que sea personalizada para sus necesidades, ya sea en las tiendas online o en las físicas. Por ejemplo, 75% de los consumidores es más probable que compren a una empresa que los conoce por su nombre, que les hace recomendaciones conforme a compras anteriores o que conoce su historial de compras.

Este cambio hacia la personalización se debe principalmente a los gigantes del retail como Amazon, que han elevado el nivel de servicio que ofrecen a los clientes. Las empresas tienen que pensar ahora que experiencia pueden brindar a sus clientes, que los diferencie del resto para ser más competitivos.

Una de las preguntas, es como este aumento en las expectativas está relacionado con las tendencias tecnológicas en este año que comienza. Las demandas de los clientes ya están afectando a todas las empresas de la cadena de suministro que atienden clientes, incluyendo empresas de manufactura industrial a empresas de logísticas. Y este es el año en que esto se sentirá especialmente.

A continuación, algunas áreas que tendrán, este año, un gran impacto derivado de la adopción de la tecnología y que ayudará a las empresas a fluir en esta era de personalizaciones.

Un paso más significativo hacia la nube

Veremos muchas empresas que trasladarán sus negocios a la nube, con una estrategia de datos, y creando un ecosistema que sirva para modificar operaciones, sin tener que pasar por customizaciones pesadas de los viejos sistemas. Se logrará un mayor business intelligence gracias a la enorme cantidad de datos que pueden sintetizarse y analizarse por medio de la nube impulsando la innovación necesaria.

La IA llega para que florezcan las empresas

La mayor adopción de la nube logra la proliferación de los usos de la inteligencia artificial (AI). La nube contiene el poder de la computación y la enorme cantidad de datos que requiere la IA, así que veremos más cantidad de adopciones de esta tecnología. La IA ayuda a las empresas a lograr el equilibrio entre lo que los clientes desean y lo que las empresas pueden ofrecer, la mayor cantidad de opciones implica mayor inventario y costos para las empresas; el Machine learning permite a las empresas analizar los datos y predecir las necesidades del inventario, logrando mejores pronósticos que ahorran en costos y permiten un mayor nivel de flexibilidad que los clientes ahora esperan.

La logística digitalizada y la cadena conectada

A medida que la adopción de la nube y el uso de la IA sea más común, las empresas podrán crear una cadena de suministro que no solo logra que los clientes tengan los ítems que desean en forma más eficiente, sino también lograr una experiencia más customizada para los compradores. Por ejemplo, algunas empresas de calzado ya permiten que los clientes encarguen zapatos deportivos customizados, donde pueden seleccionar todo, color de calzado, material de las suelas, color de los cordones, todo con una entrega de menos de siete días. Para brindar este tipo de personalización, las empresas necesitan contar con una visibilidad muy precisa de toda la cadena de suministro, desde la interacción con el cliente, el inventario, el flete que transporta los productos de país en país, etc. Las empresas no tendrán opción y deberán transformar sus cadenas de suministro, o corren el riesgo de perder clientes que pueden ir a otros negocios a buscar lo que desean.

Reacción de las Empresas

Las expectativas de los clientes están aumentando y este será el año donde aquellas demandas deben ser cumplidas. Afortunadamente, las empresas ya cuentan con las herramientas que necesitan para implementar y que las ayude a lograr este desafío adaptándose a los cambios.

Quieran o no, las empresas deben pensar cómo aprovechar la tecnología para cumplir con esta demanda en crecimiento. La buena noticia es que los avances tecnológicos facilitan este cambio.

Escrito por José Luqué, Managing Director, Infor LATA

