4 elementos para  crear tu página web desde cero

Cuando se trata de tu negocio, no tener presencia en internet es prácticamente no existir. Si bien es cierto que redes sociales como LinkedIn, Facebook o Instagram, son grandes herramientas de promoción para las empresas, la verdad es que no son lo suficientemente robustas para hacerlas crecer al siguiente nivel, a comparación de un sitio web.

Aunque la creación de una página no es una tarea fácil, también es verdad que hoy en día existen formas mucho más prácticas de crear un sitio profesional. Cuál elegir, depende de las necesidades que requiera el negocio y de qué tan ambicioso sea un proyecto. Sin embargo, cuando se requiere de algo básico, o cuando se está a punto de entrar al mundo digital, un CMS es sin duda la opción más efectiva.

Ana Sordo, Marketing Team Manager de Latinoamérica de HubSpot, opina: “A diferencia de hace algunos años, la creación de un página web empresarial ahora es algo mucho más sencillo; alternativas como los sistemas de gestión de contenidos (CMS) no requieren de conocimientos profundos de programación, lo que le da a las personas la libertad suficiente para concentrarse en hacer crecer su negocio y no tanto en la gestión tecnológica de su sitio.”

Ana Sordo quien desde su punto de vista a da conocer los siguientes consejos son fundamentales a la hora de empezar a diseñar un sitio online:

Explora los módulos que ofrece el sistema

Crear un sitio profesional a través de un sistema de gestión de contenidos cuenta con grandes ventajas, entre ellas, el bajo costo que implica personalizar un sitio web de acuerdo a las necesidades del negocio. Existen muchas alternativas de CMS en el mercado; todas ellas con infinidad de módulos y plugins que mejoran la experiencia de usuario, o en algunos casos, permiten personalizar el control de mando (dashboard).

Cabe recalcar no exceder su uso, de lo contrario, se obtendrá una página “pesada” y muy difícil de navegar, lo que reduce su número de visitantes con el tiempo.

Hazlo fácil, hazlo simple

Uno de los desafíos más grandes del diseño web es crear un espacio intuitivo y fácil de navegar. Sin embargo, los mejores CMS facilitan en gran medida esta tarea, ya que cuentan con plantillas predeterminadas para la creación de todo tipo de páginas como portales de noticias, tiendas o landing pages.

Otra ventaja de estos sistemas, es que permiten integrar fotos, videos e incluso fuentes de manera sencilla, lo que le da al usuario más opciones de personalización. No hay que olvidarse de la responsabilidad del sitio, pues las compras a través de dispositivos móviles están a la orden del día.

SEO, el mejor amigo del sitio web

Otro de los aspectos más importantes de una página web, es qué tan optimizada está para aparecer en los más alto de los motores de búsqueda como Google. A diferencia de crear un sitio a través de un framework, los CMS integran herramientas para el mejoramiento y monitoreo constante del desempeño del SEO en el sitio.

Algunos sistemas, como por ejemplo CSM Hub de Hubspot, muestran al usuario los mejores consejos de posicionamiento en buscadores en el mismo lugar donde está creando publicaciones de blog, páginas de destino u otros contenidos.

4.- Nunca dejes de mejorar

Uno de los principales problemas de muchas páginas web es su desactualización; tanto en su presentación como en la publicación de contenidos, pues aunque algunas funcionan correctamente, aún cuentan con un diseño que lo hace lucir obsoleto.

Por ello, es importante mantenerse al tanto de las tendencias en experiencia de usuario para no quedar rezagados. Así mismo, también es importante hacer uso de los datos que nos puedan brindar los analytics del sitio, pues nos muestran las principales áreas y secciones que deben mejorar.

Un sitio web, es la carta de presentación de todo negocio, así como uno de los principales canales de contacto con sus clientes, lo que la convierte en el activo online más importante de las empresas en crecimiento. Contar con una web responsiva, que atienda y entienda necesidades específicas, convierte a las compañías en un aliado importante de sus clientes.

