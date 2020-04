Retos del Home office y asperger ante la pandemia

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo para resaltar la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo el 4 de abril del 2007.

Asperger México, institución de referencia en inclusión, acompañamiento y formación de personas con Síndrome de Asperger y condiciones relacionadas, indicó que en México, 1 de cada 115 niños está dentro del espectro autista.

En 2018, AT&T en México implementó el programa Entorno Azul con el objetivo de atraer el talento de personas con autismo de alto funcionamiento, también conocido como Síndrome de Asperger. Al día de hoy, la empresa tiene contratadas a 4 personas en posiciones de tiempo completo.

Entorno Azul promueve la inclusión laboral de personas con autismo de AT&T en México, compartieron cómo están viviendo esta contingencia sanitaria, que trae consigo varios cambios, entre ellos trabajar desde casa.

Paris Sánchez, Analista de Ciencia de Datos, y Sugey González, Analista de Calidad TI en AT&T en México, son parte de Entorno Azul – programa que promueve la inclusión laboral de personas con autismo de AT&T en México-, compartieron cómo están viviendo esta contingencia sanitaria, que trae consigo varios cambios, entre ellos trabajar desde casa.

“Soy alguien de rutinas muy rígidas y concentrarme ha sido un reto. Mi casa es para platicar con mi esposa, jugar videojuegos, dormir, no la veo para trabajar. Ahora, de forma gradual, he intentado hacerme una nueva rutina que incluya el trabajo”, cuenta Paris.

“Generar horarios es importante para saber qué actividades puedes hacer dentro de tu día a día. Así, puedes evitar mezclar actividades personales con laborales y es más fácil manejar las situaciones que se presenten. Yo genero alarmas que identifican los cambios de actividad y tengo un lugar específico en casa para realizar mi trabajo”, agrega París.

Los especialistas explican que tienen retos por superar en casa. Debido a la sensibilidad auditiva, donde escuchan todo con el mismo volumen, las juntas en línea se pueden tornar un poco abrumantes. Los ruidos externos, que son propios de los hogares, se introducen en las llamadas causando distracciones.

Cuando en algunas ocasiones, las llamadas se entrecortan, tienen que pedir que repitan las ideas o indicaciones. Estos problemas de comunicación pueden resultar frustrantes.

No obstante, trabajar desde casa ha representado ciertas ventajas. Los murmullos, ruidos, luces y olores propios de un espacio de oficina suelen desatar algunas de las sensibilidades sensoriales que las personas con Asperger en ocasiones presentan.

“Estar en casa me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad debido a que no me expongo a esos factores que la detonan”, comenta Su.

Parte del éxito del programa ha sido sensibilizar a las áreas, equipos y líderes que trabajan con cada candidato y dar seguimiento de su desempeño a través de un proceso de revisión periódica.

“Yo requiero coaching constante. Mi jefe ha sido una gran guía para trabajar en las oficinas de AT&T y su guía será fundamental para desarrollar una rutina en casa”, dice Paris.

“El equipo cuenta con una reunión diaria por las mañanas para saber las actividades que hicimos el día anterior, las que tenemos para realizar en el día corriente y si algo nos detiene: eso nos ayuda a priorizar actividades en el día”, apunta Sugey González.

Las personas con autismo procesan la información de su día a día de diferente manera, algo que no las hace ajenas a los demás. Así como ellas, quizás otras personas enfrenten retos similares en esta contingencia.

Paris y Sugey recomiendan mantener una comunicación constante con líderes y familiares para

