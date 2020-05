10 tips para  mantener la salud integral  para superar la crisis

En situaciones difíciles y retadoras, las emociones suelen desbordarse y afectar nuestra salud mental, impactando la toma de decisiones, así como las relaciones y los resultados que conseguimos. Los tiempos que vivimos requieren sensibilidad y recursos para abordar conversaciones y decisiones cruciales.

El Covid-19 cambió la forma de cuidar de la salud, modificó la forma de trabajar, convivir, estudiar, de comprar víveres…Hoy, después de permanecer en casa. Definitivamente el mundo ya no será el mismo.

INCAE Business School, institución educativa cuyo objetivo es la formación de líderes latinoamericanos realizó un webinar en el cual la conferencista y catedrática Rocío Pastor, explicó que: “el mayor reto al que nos hemos enfrentado las personas es el mantenernos enfocados en medio de la incertidumbre. La manera en que cada persona saldrá de esta crisis dependerá de la habilidad que tenga para manejar sus emociones, sentimientos y su capacidad de resiliencia”.

“La situación más difícil está llegando; será una nueva vida, porque no será la que conocíamos. Hoy, ya debimos haber aprendido que nuestros sentimientos afectan también a los demás y que no hay decisión en la que no influyan nuestras emociones. Por eso, es fundamental que analicemos la claridad de nuestros pensamientos y comprendamos hacia dónde queremos ir, si realmente somos un ejemplo para los que están a nuestro alrededor, e, incluso, si nosotros nos estamos rodeando de gente que nos sume o no. Si hemos sacado provecho de nuestros viejos aprendizajes, de aquellos que seguramente nos quedaron en algún momento de crisis”, agregó la experta.

Pastor apunta que sentir miedo ante una situación como la que estamos viviendo es normal. De hecho, en duelos, situaciones de crisis y en procesos de cambio -como el Covid-19-, todo es muy parecido a las fases que a continuación se presentan:

Negación (China queda muy lejos, acá no llegará la enfermedad), Ira/enojo (¿Por qué el gobierno no está haciendo más por nosotros?, ¿por qué no puedo hacer mi vida normal?) Miedo (¿Qué nos va a pasar?), Negociación (algo bueno tiene que salir de todo esto -hicimos las pases con nosotros mismos-) Aceptación (echamos mano de herramientas y recursos para levantarnos). Lo que hay que cuidar es que ni la ansiedad ni la depresión se conviertan en algo permanente.

¿En qué etapa estás tú? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Crees poder aprender algo de esto? La catedrática de INCAE Business School asegura que todos tenemos dos tipos de mentalidad: fija y de crecimiento; a la que se tenga mayor tendencia es la que determinará cómo se puede vivir en esta cuarentena y cómo superar la crisis.

La primera se relaciona con aquellas personas que creen que su potencial se determinó cuando nacieron y siempre será el mismo. La segunda la poseen aquellos que creen que su potencial es desconocido e incognoscible, los que desean seguir aprendiendo y enfrentan sin temor los retos y las incertidumbres.

Según sea tu mentalidad predominante, será la forma en la que enfrentes cualquier tipo de crisis, como por ejemplo la pandemia por el Covid-19. De ahí la importancia de enfocar el miedo como energía, comprender que es normal tenerlo, y que, si nos lo proponemos, éste puede sacar lo mejor de nosotros. Podemos decidir qué historia queremos construir de nuestra vida, y después compartirla con los demás; si queremos ser un héroe o morir sin saber enfrentar las situaciones difíciles, sin ayudar, sin dar lo mejor de ti.

Aquí, 10 claves para cuidar la salud de manera integral durante esta contingencia:

No teintoxiques. Limita el tiempo que pasas leyendo noticias o en redes sociales; sólo cree en fuentes oficiales. Las fake news pueden generar más estrés que el propio encierro. Cuídate con esmero. Relaja tu cuerpo y tu mente, procura un equilibrio entre tus actividades y tus momentos de relajación. Extrema hábitos saludables. Reconoce tus emociones.Identifica y comunica tus miedos; libera así tu estrés, sin que esto se vuelva algo recurrente. No debemos tener un miedo irracional, porque nos puede bloquear e impedirnos encontrar las respuestas correctas. Dialoga. Habla de los que piensas y sientes, y escucha a los demás. Busca aportar calma y optimismo. Mantén rutinas. Establece y respeta horarios y hábitos, que te permitan llevar cierta normalidad tanto en tus actividades laborales como familiares. Toma pausas. Busca actividades que te permitan recuperarte del cansancio. Toma cinco o 10 minutos para refrescarte, para caminar un poco, escuchar tu canción favorita, jugar con tu mascota, platicar con tus hijos. No olvides reír. Sonríe y aprovecha las carcajadas, pues se sabe que la risa es algo que te ayuda a recuperar la energía, el optimismo e incluso la concentración, además, claro, que te ayuda a contrarrestar la ansiedad y la depresión. Muévete.Haz una rutina de ejercicio que te permita mantener una buena condición física y, por ende, mental. Haz estiramientos varias veces al día, que le ayuden a tu cuerpo a descansar. Recurre a tu experiencia. Repasa recursos del pasado y retoma el control de su mente. Refuerza lo positivo. Tamiza en lugar de quejarte; enfócate, identifica oportunidades y cosas que te hagan feliz y que ya habías olvidado. Vive el aquí y el ahora.

Pero, sobre todo, Pastor recomienda que honremos a aquellos que hoy luchan por salvar vidas y ayudemos cuidando la nuestra.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Siete consejos para cuidar tu salud mental durante el aislamiento

Te compartimos el siguiente vídeo