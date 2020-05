El Ecoturismo, una inversión socialmente responsable

México cuenta con 11, 122 kilómetros de litorales, una extensión territorial de 1,973 millones km², somos catalogados como el quinto país megadiverso, contamos con más de 564 especies mamíferas, dentro del país convergen la zona neártica y neotropical que provocan una amplia variedad de paisajes que albergan a más de 66 lenguas. Para lograr preservar todo esto, México ha destinado en los últimos años en promedio el 0.8 porciento del PIB, el cual claramente es insuficiente, pues hemos visto como las áreas naturales protegidas (ANP) han sido dañadas de manera irreversible, existen muestras del cambio climático que estamos viviendo, como elevadas temperaturas y lluvias torrenciales atípicas.

Si bien es importante que el presupuesto sea mejorado, también se debe de mencionar y tener en cuenta que, la preservación del medio ambiente no solo significa protegerlo, sino también, ver bajo qué condiciones se puede monetizar. Países que implementaron este modelo, han logrado crear PYMES para promocionar desde productos locales, hasta el posicionamiento turísticos de lugares únicos en su región, con lo que reactivan, fomentan y mejoran la economía local.

Países como Costa Rica han tenido la visión de aprovechar su biodiversidad para generar ingresos. El ecoturismo hoy representa para los Ticos una de sus mayores fuentes de ingreso, pero esto no es obra de la casualidad, ya que desde 1963 tuvieron a bien fundar la Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco, como punto de partida para que en 1970 por decreto, el 25 % del territorio fuera indexado a la red de Parques Nacionales Protegidos, el resultado de estas acciones han hecho que sean catalogados como uno de los 10 mejores destinos para el ecoturismo , según el reporte The Developing World’s 10 Best Ethical Destinations.

En México, los ingresos provienen en su gran mayoría de las actividades de servicio, siendo el turismo quien aporta uno de cada seis empleos, dicha actividad generó en 2018 el 17.2% del PIB, con lo que se mantuvo como la decima economía en turismo, esto según el reporte realizado por The World Travel &Tourism Council.

Por esto, es importante que empresarios, gobierno y sociedad, inviertan recursos económicos, científicos y humanos para poder ampliar los corredores ecoturísticos nacionales, ya que reportes publicados demuestran que, en la actualidad, el 86% de los viajeros buscan hacerlo de manera sustentable.

El país ha tenido sin duda grandes avances en materia de negocios socialmente sustentables, pues alrededor de área naturales protegidas como “El Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, Las Lagunas de Montebello, en Chiapas o el Santuario de la Mariposa Monarca, entre Michoacán y el Estado de México”, han logrado desarrollar espacios para captar recursos adicionales para la conservación.

Por ello la importancia de mirar con una visión estratégica los proyectos holísticos que busquen impulsar negocios rentables, que contribuyan al desarrollo comunitario y conserven el medio ambiente

El ecoturismo permite difundir la esencia y cultura de un lugar, así como mejorar socioeconómicamente la región, favoreciendo la calidad de vida en las personas de la localidad.

Diego Mora, Académico de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México.

diego.moraaz@anahuac.mx

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Las tres operaciones rentables durante la crisis económica

Te compartimos el siguiente vídeo