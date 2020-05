Empresas ganadoras y “loosers” ante pandemia

El comportamiento volátil de la economía mundial ante la pandemia se vuelve un juego de ajedrez. La firma analista de mercado eToro señala algunas de las empresas ganadoras y las que bajan en el mercado de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) en el último año.

Éxito: Beyond Meat

El gigante especializado en sustitutos de la carne se hizo público en mayo de 2019, superando las expectativas, al cerrar el día con una enorme alza de 163% por encima de su precio de salida a bolsa.

El precio subió fuertemente desde entonces hasta que las ganancias mediocres del segundo trimestre del año pasado le provocaron una caída de 15%. Las acciones de Beyond continuaron a la baja el resto de 2019, pero aun así logró terminar el año un 66% por encima de su primer precio negociado.

Al respecto, Adam Vettese, analista de mercado de eToro. Comenta que Beyond Meat ha tenido una carrera fantástica desde su salida a bolsa, además tiene un gran reconocimiento de marca pero ¿eso se traducirá en un éxito a largo plazo? La lista de competidores es sorprendentemente larga y el acuerdo desafortunado de McDonald’s con Impossible Foods a principios de año demostró que Beyond Meat está lejos de ser el único contendiente serio en el mercado. La compañía bien podría tener una pelea en sus manos si quiere reinar supremamente en el mercado libre de carne.

Ya en 2020, el trading de acciones de Beyond se detuvo brevemente debido a la volatilidad, ya que los toros se volvieron locos por las noticias de que su rival Impossible Burger no abastecería a McDonald’s. Esto, junto con el lanzamiento del sándwich de salchicha Beyond en Dunkin Donuts en Estados Unidos este mismo mes, hizo que las acciones de este fabricante de carne a base de plantas aumentaran en más de 65% en enero.

A pesar de la volatilidad, la acción ha sido un firme favorito entre los inversionistas globales y se ha mantenido entre las 10 acciones más populares en la plataforma de inversión global eToro.

Fracaso: UBER

La aplicación para el transporte de pasajeros se hizo pública en mayo de 2019 con mucha fanfarria y una valoración de 120,000 millones de dólares. Todavía no reportaba ganancias, pero la compañía de tecnología californiana fue responsable de liderar una revolución de transporte que abarcó todo el mundo, y se esperaba que los inversionistas grandes y pequeños quisieran una parte de la acción.

Sin embargo, la acción cayó en su debut, cerrando el día con una capitalización de mercado de solo 69,000 millones de dólares; la mayor pérdida en términos de dólares de cualquier debut en el mercado desde 1975. Al parecer, los inversores no estaban tan dispuestos a subirse a este carro sin un camino claro hacia la rentabilidad.

Éxito: Française des Jeux (FDJ)

Cuando el operador de lotería nacional francés se privatizó a principios de diciembre, rompió récords: fue la mayor oferta pública inicial en Euronext Paris desde 2005.

Dos medidas estatales para alentar a los inversionistas más pequeños a comprar y mantener acciones ayudaron a impulsar el precio. En primer lugar, se dio prioridad a los inversionistas más pequeños (aquellos con pedidos de menos de 2,000 euros). En segundo lugar, los que mantuvieran 10 acciones durante un mínimo de 18 meses recibirían una acción adicional gratis al final del período.

Desde la salida a bolsa, el precio ha fluctuado (se hundió en las dos primeras semanas de marzo, cuando el Coronavirus impactó las ventas de la lotería), pero los beneficios ofrecidos por el Estado significan que muchos inversionistas se mantienen en el largo plazo.

“FDJ es el segundo operador más grande de lotería en Europa, con un crecimiento de 5% en sus ventas anuales durante los últimos 25 años”, dice Vettese. “No es sorprendente que haya un gran interés entre nuestros inversionistas cuando FDJ cotizó en la bolsa, aunque el entusiasmo ha caído recientemente”.

Fracaso: Saudi Aramco

Probablemente la OPI más esperada del año pasado, la oferta de Saudi Aramco en diciembre pasado la coronó como la empresa bursátil más valiosa en la historia. Irónicamente, se aprecia como un fracaso al no haber logrado alcanzar su valor de mercado proyectado de 2 billones de dólares, al quedar corta por 3,000 millones de dólares. La preocupación por el grado de participación del gobierno saudita en el mercado de inversión y la dependencia de la compañía en el volátil mercado petrolero, pesaron mucho en el sentimiento de los inversionistas internacionales.

La dependencia de Aramco de los precios del petróleo, a menudo volátiles, se vio afectada este año, cuando el aislamiento por Coronavirus redujo el consumo mundial del petróleo y suscitó preocupaciones muy reales sobre la capacidad global de almacenamiento. La compañía informó sobre una caída de 25% en las utilidades del primer trimestre de 2020 y advirtió que la crisis probablemente afectaría este renglón para el resto de 2020. Desde entonces, la producción de petróleo crudo de la compañía para junio fue reducida en un millón de barriles por día, en un intento por enfrentar las preocupaciones por el exceso de oferta mundial.

Las ofertas públicas que vienen

La pandemia mundial detuvo una serie muy esperada de OPI. Esperábamos ver una manada de unicornios saltar de los mercados privados a los públicos en 2020, pero con tantas economías en crisis, es probable que veamos a muchos retrasar sus OPI hasta 2021. Aquí hay un vistazo a algunos de los que hay que tener en cuenta:

AirBnB: a diferencia de Uber, la plataforma de contratación de propiedades ha logrado tener utilidades, aunque no ha sido el caso recientemente. El tiempo apremia para AirBnB, que tiene que salir a bolsa este año, antes de que expiren las opciones sobre compra de acciones del personal.

Casper: Esta compañía de colchones puede parecer gris entre la lista de acciones de tecnología de punta, pero ha aumentado con éxito sus ingresos en 20% año con año y cuenta con inversionistas primarios famosos, incluyendo a Leonardo Dicaprio y Adam Levine.

Deliveroo: El servicio de entrega de alimentos del Reino Unido ha recaudado más de mil millones de dólares en capital y ha superado la crisis del coronavirus con entregas sin contacto y restaurantes solo para envíos a domicilio. De acuerdo con información de The Telegraph, podría estar preparándose para una OPI este año.

