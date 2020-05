Internet, ayer y hoy en los negocios

Hoy en día el Internet se ha vuelto una parte esencial de nuestro entorno, y a 15 años de que la Asociación de Usuarios de Internet y la Internet Society impulsaran el 17 de mayo como el Día del Internet, en Aruba queremos poner en perspectiva los beneficios que brinda Internet: información y acceso a las redes digitales y sociales; nos ayuda a encontrar trabajo, ubicaciones y todos los datos necesarios para viajar; facilita el trabajo remoto, ¡y el conocimiento para hacer cualquier cosa! En otras palabras, si no se contara con Internet, se viviría en una gran desventaja, tanto en lo personal como profesional

Asimismo, existe la brecha digital, aquélla entre las personas que tienen y usan Internet y las que no tienen acceso o simplemente no lo usan. Para este 2020, en un informe presentado por We Are Social en conjunto con Hootsuite dan a conocer que más de 4,500 millones de personas usan Internet, mientras que los usuarios de redes sociales han superado la marca de 3,800 millones. Casi el 60 por ciento de la población mundial ya está en línea, y las últimas tendencias sugieren que el número de personas que usarán las redes sociales a mediados de este año también rebasarán el 50 por ciento.

Sin embargo, quedan algunos desafíos importantes, y trabajo por hacer para garantizar que todos en el mundo tengan un acceso justo e igualitario a una conectividad digital que les cambie la vida. El Día Mundial del Internet es más que sólo un día a conmemorar: se trata de ayudar a otros en el mundo a conectarse.

Es importante mirar hacia atrás y ver que antes el Internet en las empresas no estaba del todo desarrollado; en un inicio, las que contaban con página web, incluían un poco de la historia de la compañía e información simple de la misma. Posteriormente, en un segundo grado, las empresas comenzaban a incorporar el e-commerce. Y de esta manera, terminar en lo que tenemos hoy en día, el acceso a Internet da una sensación de seguridad y conocimiento. Así es como Internet se ha convertido en un elemento esencial, ya sea para una PyME o una empresa trasnacional.

Actualmente, ya con la trayectoria que se conoce de Internet, las empresas no enfocan sus esfuerzos únicamente en ventas, abarcan el entorno completo para realizar negocios en 360°. Asimismo, distintas industrias incluyen y desarrollan herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus operaciones diarias:

Empresas: implementan servicios de monitoreo remoto y basados en ubicación interior para permitir un lugar de trabajo inteligente que impulse la productividad de los empleados y la efectividad del trabajo.

Sector industrial: usan Internet de las Cosas (IoT) para monitorear y mantener funciones industriales que les permitan aumentar la eficiencia y visibilidad del negocio.

Cuidado de la salud: mediante el IoT mejoran el monitoreo de pacientes, seguimiento de activos y mantenimiento de equipos / sistemas, al tiempo que reducen los costos.

Minoristas: despliegan servicios basados en ubicación para optimizar la experiencia del cliente e incrementar sus ingresos a través de las ventas.

Gobiernos: utilizan el Internet para sus funciones de vigilancia y monitoreo remoto, lo que les ayuda a mejorar la visibilidad en todas las organizaciones y a reducir sus costos.

Es imposible imaginar una vida sin acceso a Internet. Las empresas están en constante cambio y es importante estar al tanto de las innovaciones tecnológicas, ya que de esto puede depender la productividad y eficacia de la compañía.

Por Max Santiago, Territory Manager de Aruba México, una empresa de Hewlett Packard Enterprise

Recuerda dejarnos un comentario

Te compartimos el siguiente vídeo

[1] https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media