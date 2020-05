Las jefas de familia merecen cumplir metas para desarrollar sus proyectos

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de los Hogares, realizada por el INEGI, se sabe que en México 3 de cada 10 hogares son sostenidos por mujeres, esto en promedio significa que 26% de las familias del país tienen una jefa de familia. El estado de Sonora encabeza la lista con 36%, le sigue la Ciudad de México y Colima con 35 y 31%, respectivamente.

Por otra parte, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la misma institución, se sabe que en el país existen 15 millones 785 mil madres trabajadoras que representan 72.9% de la población femenina que es económicamente activa, las cuales todavía se enfrentan a distintas problemáticas como la brecha de género salarial, la falta de oportunidades, escasez de incentivos para emprender e incluso, se ven limitadas en sus posibilidades educativas.

La información más actual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha ubicado que en México la cuota de mujeres que trabaja por cuenta propia es de solo el 21%[1] y éstas se ubican en el sector informal y la de mujeres que tiene personal a su cargo es mucho menor, ya que solo alcanza el 2.3%.[2]

“La mayoría de las mujeres que se inician en el emprendimiento lo hacen por necesidad, a diferencia de los hombres, así lo especifica la OCDE; sin embargo, este tipo de brechas están para romperse; ellas, al igual que los hombres, contribuyen a la economía del país y necesitan de herramientas financieras que estén de acuerdo a sus perfiles para que puedan desarrollar proyectos, cumplir metas, velar por su salud y la de su familia”, indica Dante Teytud, experto en finanzas personales y Director Comercial de Credifiel.

Además, las madres trabajadoras deben de cumplir con la jornada laboral que, en promedio, es de ocho horas de lunes a viernes, sin contar los tiempos de traslado, además, que al llegar a sus casas, desempeñan tareas domésticas, lo que se podría estimar su jornada en más de 50 horas a la semana.

En el marco del Día de las madres, celebrar y felicitarlas en su día no basta, si ellas no cuentan con los recursos necesarios para sacar adelante a sus familias. Las instituciones financieras deben ser pilares para que crezcan, no para limitarlas, apunta Teytud.

En el marco del Día de las madres, Credifiel reconoce la incasable labor que hacen para que todos sigamos avanzando día con día y refrenda su apoyo para que ellas, además de sus profesiones y oficios, puedan contar con liquidez financiera para cumplir cada una de sus aspiraciones.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Reanimarse en la cuarentena

Te compartimos el siguiente vídeo