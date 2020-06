¿Cómo iniciar mi propia empresa de construcción?

Te compartimos los pasos para lanzar tu propia constructora sin morir en el intento.

Empezar una nueva empresa no es tarea sencilla, y cuando se trata de una constructora, debes saber que existe mucha planeación previa para poder constituirla. Más allá de temas financieros y elegir un nombre ganador, debes pensar muy bien en el cómo, o en otras palabras, en la operación.

No importa si te dedicarás a construir casas o edificios, si tu constructora será chica o grande… Lo que sí importa es que planees todo tan bien que destaques de tu competencia. Aquí te compartimos los pasos para iniciar tu propia empresa de construcción:

Plan de Negocios

Cualquier proyecto necesita pasarse a papel para volverse realidad. Así que siéntate e inspírate, porque deberás redactar detalladamente el modelo de negocio de tu constructora, la misión, visión y valores, el organigrama, un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y la competencia.

Finanzas

Sin dinero no hay negocio. Por eso es muy importante que dediques tiempo a hacer una corrida financiera con todos los costos y gastos que tendrá la empresa (a corto, mediano y largo plazo). Una vez que tengas esto podrás decidir si pedir un crédito para financiarla, o incluso presentarle la idea a inversionistas con un plan de retorno atractivo.

Compliance

Algo que no puedes olvidar es el cumpliemiento en materia laboral, legal y fiscal. Busca asesoría de abogados y contadores para asegurarte de estar cumpliendo con la normativa vigente en México, y no tener problemas con la autoridad. Recuerda que existen leyes específicas a la industria de la construcción, así que prepárate para leer las letras chiquitas y no dejar nada de lado.

Maquinaria

Cuando resuelvas todo lo anterior llegará el momento de buscar las herramientas y el equipo adecuado para trabajar. Vas a necesitar desde plataformas hasta rompedores eléctricos, por lo que tu mejor opción será rentar esta maquinaria por proyecto, así ahorras en costos pagando solo lo que necesites por un tiempo determinado.

Alcance de servicios

Define cuáles serán los servicios que ofrecerás. ¿Vas a hacer cimentaciones? ¿Casas? ¿Albercas? ¿Edificios? ¿Restauraciones? ¿Plantas industriales? ¿Demoliciones? Esto es importantísimo para diferenciarte entre el resto.

Marketing

Ya que tienes todo lo técnico resuelto, tendrás que buscar a tus clientes. Destina un presupuesto considerable a la publicidad de tu constructora. Encárgate de que tu marca se vea en todos lados para que te conozcan y te contacten. Ten en cuenta que este paso, aunque toma tiempo, puede ser muy fructífero.

¡Ponte a trabajar y haz realidad tu sueño de tener una constructora! Se trata de una industria que nunca va a desaparecer y que, si lo haces bien, puede crecer cada vez más.

