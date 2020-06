Las PYMES frente a retos globales como el Covid -19 y el cambio climático

En el mes de mayo del año en curso la revista The Economist, publicó un artículo hablando de la necesidad de aplanar la curva del cambio climático. Para todos es conocida esta frase que ha cobrado mucha relevancia en medio de la emergencia sanitaria “aplanemos la curva” y se refiere a tener una curva más horizontal en cuanto a muertes y contagios por coronavirus en lugar de una curva con tendencia vertical ascendente. Los científicos nos invitan a reflexionar cómo lograr aplanar la curva del cambio climático que, una vez superada la pandemia, el cambio climático continua.

Se han señalado algunas similitudes entre estas dos problemáticas. Ni el virus, ni los Gases de Efecto Invernadero (GEI) reconocen fronteras, los dos son eventos globales, las personas con mayor riesgo son las personas en situación de pobreza, demandando la intervención de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para la protección a estos grupos vulnerables. Si bien la pandemia ha generado una respuesta favorable para contener los contagios, al igual que en el cambio climático, se esperarían reacciones más coordinadas y contundentes tanto por el acuerdo de París como por la Organización Mundial de la Salud.

También hemos visto como se generan sinergias entre estos problemas globales, se han disminuido emisiones por la reducción en el transporte privado y público, los vuelos de aviones y los viajes en tren. En la primera semana de abril las emisiones de GEI mundiales disminuyeron 17% en comparación con el año pasado.

Los eventos del cambio climático que tendremos hacia el futuro serán de igual o mayor magnitud de los que estamos viviendo con la pandemia de Covid-19. Actualmente la temperatura global ha aumentado 1.1 grados centígrados en comparación a la era preindustrial y el límite que han acordado todos los países es no pasar de 2 grados centígrados. Se han rebasado las 380 partes por millón de Co 2 , que había sido el límite establecido, y nos encontramos en 407.8 ppm de Co 2 equivalente y el aumento del nivel del mar sube 3.24 mm por año.

¿Cómo pueden hacer frente las PYMES a estos grandes retos? En materia de cambio climático, es fundamental disminuir el uso de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, esto se puede lograr cambiando los focos incandescentes por focos Led en las instalaciones, y en la medida de las posibilidades instalar paneles solares para la generación de energía y para calentamiento de agua. Esta comprobado que esto es una inversión que se amortiza en el corto plazo a partir de la disminución del pago de energía eléctrica y la compra de gas natural y permite acceder a los beneficios en créditos verdes.

Así mismo, el teletrabajo o trabajo en casa impactan de manera positiva estas dos problemáticas. En México la cultura del teletrabajo no había tenido tanto éxito como en otros países. Sin embargo, a través del teletrabajo se disminuyen las emisiones de GEI, resultado del menor uso de los autos particulares y del transporte público y también nos ayuda a tener sana distancia en las oficinas o sitios donde se realizan actividades laborales como medidas ante el Covid-19.

El uso de mercadotecnia digital y ventas en línea también apoya a la mitigación de los efectos de estas problemáticas. Por ello, es importante hacer un diagnóstico para buscar la posibilidad de fortalecer estas estrategias que apoyan la sana distancia y la disminución de GEI.

En esta nueva época será fundamental ofrecer y recibir ayuda de todos los grupos de interés relacionadas con las organizaciones empezando por los empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno federal y local, las organizaciones con causa y las organizaciones internacionales. Convirtamos esta crisis en una gran oportunidad.

Dr. Miguel Ángel Santinelli Ramos

Director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México

miguel.santinelli@anahuac.mx

Recuerda dejarnos un comentario

Te compartimos el siguiente vídeo