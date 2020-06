Mayo con Causa incubará la preparación  MiPyMEs  para El Buen Fin

En el marco de la presentación de los resultados de la campaña Mayo con Causa ante el grupo de empresas y organismos que participaron como aliados durante la jornada de ventas en línea, el comité organizador de Mayo con Causa anunció que el programa de capacitación se extenderá para que las MiPyMES puedan adherirse como oferentes en la próxima emisión de El Buen Fin en Línea.

El director de eLaeaders y coordinador de Mayo con Causa, Philippe Boulanger, indicó que los objetivos iniciales del programa, enfocados en educar a los participantes en buenas prácticas de comercio digital y a dinamizar y activar las ventas del segmento de micro y pequeñas empresas, se logró gracias al soporte que tuvieron para operar a través de una plataforma digital, gratuita, neutral y ética.

Boulanger aseguró que se está preparando un programa de capacitación en comercio electrónico, marketing digital, aspectos legales y asesoría tecnológica, para que todas las empresas que deseen integrarse a “El Buen Fin En Línea”, a finales del año, estén listos con sus tiendas en línea y puedan aprovechar sus canales de venta.

Las cifras de la participación

A partir de una encuesta levantada entre los comercios participantes y los marketplaces aliados, se evaluaron los resultados de ventas, los sectores participantes, la cobertura nacional, y la capacidad de respuesta que tuvieron las empresas para migrar sus ventas a medios digitales frente a la emergencia sanitaria por Covid-19.

El estudio indica que durante los 18 días que estuvo abierta la inscripción de comercios y aliados (abril 27 a mayo 13), se recibieron un total de 1,035 solicitudes de inscripción en el programa, de los cuales corresponden a 942 comercios y 93 empresas aliadas. Luego de revisar la adecuación de dichas solicitudes, los organizadores definieron una lista definitiva de 547 comercios y 20 marketplaces, ubicados en 29 de las entidades del país.

Esta selección estuvo definida por algunos criterios indispensables en la implementación de tiendas digitales. De los 488 comercios que no calificaron, el 85% no alcanzó a cumplir con requisitos legales y el 12% eran proveedores no elegibles.

La lista definitiva de participantes durante los siete días de promoción fue de 291 empresas, entre comercios y marketplaces. Los 276 comercios cuya integración fue aprobada, decidieron no participar, la mayoría de ellos por la imposibilidad de adaptar sus sitios Web o planear promociones específicas.

“Estas empresas que quedaron fuera de la promoción, y las que se inscriban en el portal www.mayoconcausa.mx, serán consideradas para apoyarlas a cubrir los requisitos legales, tecnológicos y de mercadotecnia, para que alisten su participación en la próxima promoción de El Buen Fin One Line”, apuntó Boulanger .

PROFECO apoyó a organizadores y comercios

La Procuraduría Federal del Consumidor brindó asesoría y orientación en lo referente a los elementos mínimos que debe contener una tienda virtual, conforme a Ley Federal de Protección al Consumidor. De acuerdo con el monitoreo y la evaluación realizado por la dependencia se hicieron 100 exhortos relacionados a frases publicitarias sujetas a evaluación y los correspondientes a los datos del comercio, políticas de pagos y devoluciones y aviso de privacidad principalmente.

Giro de las tiendas inscritas

En el rubro de Alimentos y bebidas está el 14% de las empresas inscritas, en Servicios profesionales un 12%. Por su parte, un 9% pertenecen a Ropa, Accesorios y Calzado, así como Restaurantes y alimentos preparados. El 7% eran tiendas de Hogar, muebles y jardín y Computación, Electrónica, Audiovisual y, finalmente, en Salud y Equipamiento Médico el 6 por ciento. Otras categorías como Autos, Motocicletas; Educación y Empleo, Belleza y Cosmética, Herramientas y Construcción y Supermercados, tuvieron manos del 5% de participación.

Educación y orientación a comerciantes

Con relación a los recursos educativos del portal, nueve de cada 10 empresas consultaron la sección de orientación empresarial y de marketing, y entre ellas, a seis les resultó útil al colocar su oferta en línea. En la sección de Guía de Marketplaces, 78 % de las empresas consultaron la información disponible y a más de la mitad le resultó útil (48%). Solo al 4% le resultó irrelevante.

Sobre la sección que aportó PROFECO para orientar en el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el 72% de las empresas consideraron útil esta información.

Comportamiento de las ventas

El 65% de los comercios declararon haber experimentado incrementos en sus ventas, en proporciones de entre el 10 y el 80 por ciento. Del 35% de comercios no vieron aumentar sus operaciones, la gran mayoría pertenecen a las categorías de Accesorios, Joyas y Relojes, Belleza y Cosmética y Turismo, lo que nos indica la tendencia actual del consumidos por adquirir productos de primera necesidad.

Regresar en la siguiente edición

Al final de la encuesta, se cuestionó a los comercios sobre su intención de participar nuevamente en Mayo con Causa y el 95% de ellos declaró que lo haría, y el 93.33 % recomendaría a otras empresas que lo hicieran. Asimismo, entre las empresas que no finalizaron su participación, el 100% declararon que se inscribirán en futuras ediciones.

“Esta primera experiencia de Mayo con Causa nos impulsa a convertirlo en un programa permanente de capacitación de pequeños negocios para que estén preparados para transformar sus empresas y convertirse a digital”, indicó Boulanger.

“Tenemos enfrente El Buen Fin 2020, y queremos que todos quienes confiaron en Mayo con Causa conformemos una comunidad que cuente con la información y orientación de eLeaders para que, con tiempo y planeación, puedan aprovechar la oportunidad que ofrecerá se les presenta”, concluyó el experto.

Los retos y mejoras para continuar trabajando en Mayo con Causa en tres elementos:

Mejorar la planeación y anticipación en el lanzamiento, para que las empresas tengan tiempo de alistar sus tiendas online, o subir sus ofertas a los marketplaces aliados.

Posicionar en la mente del público con una comunicación más enfocada y específica que genere mayor consumo.

Incrementar las acciones de capacitación para las empresas, que estarán disponibles de manera permanente.

Enfocar la campaña a hacia todos los estados del país, y acentuar la visión del comercio local o regional.

