Ofertan  tarifas especiales para PyMEs

UPS México, empresa global de logística lanzó su campaña “México, trabajamos para que sigas unido” que, como parte de los esfuerzos impulsados, busca apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en su proceso de recuperación económica frente a la pandemia mundial causada por el COVID-19.

“Lo que hemos encontrado es que muchas empresas no cuentan con su departamento de logística, por lo que nos piden de nuestra ayuda y esta campaña que es para darle un poco de apoyo a las pymes en esta época que estamos viviendo del coronavirus. Esto es para que ellos sigan creciendo de una manera para controlar los costos y puedan agilizar el proceso de recuperación económica”, explicó Michael Cuesta, director de marketing de UPS México.

Estas soluciones incluyen el acceso a tarifas especiales para envíos nacionales y de exportación, herramientas tecnológicas avanzadas para facilitar el proceso de envíos. Las pymes envían doméstico y otros exportan a otros países. Esta campaña maneja diferentes componentes en la parte de logística.

El primer componente es el pricing

“Les estamos ofreciendo unas tarifas preferenciales para ayudarles en este tiempo; pusimos descuentos a nuestros servicios de exportación, una estructura más fácil para entender servicios domésticos, la estructura de price es de una zona para el país entero, no importa donde estas enviando, el precio va hacer el mismo a cualquier lugar del país y en cuanto a los kilos lo ampliamos de uno a tres kilos”, señaló Michael.

Los beneficios del programa de ayuda para PYMES al abrir una nueva cuenta incluyen tarifas para:

Envíos nacionales de sobres y paquetes, hasta 3 kg, por $140 pesos; los paquetes de 3 a 5 kg tendrán un costo de $160 pesos; y 50% de descuento para paquetes que exceden los 5 kg.

Envíos de exportación con hasta un 55% de descuento, al abrir una nueva cuenta con UPS.

“Nuestras tarifas de doméstico son pesos, exportaciones en dólares y los precios que hemos puesto en nuestra campaña son bajas. En las tarifas de exportación los descuentos están en un 55% basado en la tarifa publicada y en el doméstico es una estructura más fija pero están alrededor del 50 por ciento”, indicó Cuesta.

El segundo componente del programa es training

El programa también incluye webinars y talleres en línea con expertos tanto de UPS como de otras organizaciones, para que los dueños de pequeños negocios puedan aprender acerca de regulaciones de exportación, documentación, comercio electrónico, requisitos de empaque y más.

“Basados en lo que nos clientes están interesados, estamos haciendo diferentes webinars gratuitos con nuestros partners, hicimos cuatro en el mes pasado, había dos de e- Commerce ya que muchas empresas pequeñas y medianas no estaban vendiendo en línea, otro de la importancia de la logística para la industria del cuidado de la salud en la era del Coronavirus”, agregó Acosta.

Además, los clientes de UPS también podrán beneficiarse de herramientas de valor agregado como UPS My Choice. Con esta solución, los negocios pueden ayudar al usuario final a tener visibilidad de sus paquetes para decidir cuándo, dónde y cómo ocurrirán las entregas a domicilio a través de un sistema de alertas sobre la llegada de los envíos. Este sistema les permite especificar horarios de entrega, así como cambiar la dirección o solicitar la retención en un Centro Autorizado de Envío UPS.

“En la parte de embalaje para que la mercancía no se dañe y llegue en perfectas condiciones a su destino final es donde las PyMEs pueden llenar el formulario y poner que tipos de productos están enviando, el tamaño del producto y el peso y esta aplicación que da todas las recomendaciones de como embalaje para que no tengan problemas con daños”, aseveró el experto.

Otra de las herramientas que cuenta UPS es la asesoría con un ejecutivo de ventas one an one attention, se llena un formulario para que UPS se ponga en contacto y por el tamaño de la PYME; se hace el mejor resource para ellos.

UPS impulso de comprador en línea es un estudio el cual observa las tendencias de los compradores en línea, que están buscando y la parte de retornos es lo que resalta en México más que en ningún otro país de 70% de los compradores revisan las políticas de retornos antes de hacer la compra, “entonces nosotros hemos lanzado un portafolio de servicios retornos tanto para las Pymes como para los clientes”, dijo el experto.

“Estamos para atender a las PyMes en los 100 locales en todo el país, estamos preparados para las contingencias y además de que estamos recibiendo pedidos y también el interés superó nuestra expectativa”, concluyó el experto.

Laura Cruz

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Comparten consejos para digitalizar tu empresa

Te compartimos el siguiente vídeo

[1] Consulta los términos y condiciones de estas tarifas promocionales en ups.com/ayudapymes.

[2] Consulta los términos y condiciones de estas tarifas promocionales en ups.com/ayudapymes.

[3] Consulta los términos y condiciones de estas tarifas promocionales en ups.com/ayudapymes.