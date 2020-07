150 mil pequeños comercios se declaran en quiebra

Buscando despejar las afectaciones que la pandemia de Covid-19 ha causado en el pequeño comercio, motor de la economía local y promotor de la microeconomía en nuestro país. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes AC. (ANPEC) dio a conocer los resultados de su 12a Encuesta: “Impacto Covid-19 en el Pequeño Comercio”. Esta investigación de mercado se realizó durante la primera quincena de julio, con una muestra representativa de 1147 pequeños en Valle de México, Veracruz y Oaxaca por medio de llamadas telefónicas.

“A estas alturas, se han cerrado 150 mil puntos de venta en el país. La razón principal de cierre es la baja de las ventas, muchos pequeños negocios no lograron establecer su punto de equilibrio, se vieron obligados a cerrar sus negocios y a perder sus fuentes de empleos”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Este panorama es el impacto económico del Covid-19 en México que, aunado a su letalidad proyectada para este año, cerca de las 90 mil muertes y más de medio millón de contagios. La economía mexicana atraviesa por un momento inédito y adverso:

Desempleo (12 millones de empleos temporalmente suspendidos), Caída del Ingreso de los mexicanos (15.2 millones), Inflación (+3.84%), Elevación de la Carestía de la vida (hasta un 80% en los precios de productos de consumo obligado), Caída del Consumo hasta un 25% y, Decrecimiento Recesivo de -9% en 2020.

HALLAZGOS

a) 64% del pequeño comercio tienen rostro de mujer b) 60% abrió su negocio como acción emprendedora y 26% por desempleo c) 29% usa Facebook y 70% Whatsapp d) 52% manifestó que las principales causas que orillan al cierre de negocios en tiempos Covid-19 son: caída de las ventas, encarecimiento de servicios públicos (energía eléctrica y gasolinas); falta de capital de trabajo, plazos reducidos para pago a proveedores, inseguridad (asalto a mano armada y robo hormiga), rentas y salarios.

“Hemos estado empujando para que las distintas proveedoras del canal tengan sensibilidad y entiendan que la escases de circular las bajas ventas hace que tienen que ampliar paulatinamente y adecuar el manejo de la cuenta con los pequeños comerciantes para dar más margen para hacer los pagos correspondientes porque las ventas van despacio”, agregó Rivera.

e) 89% manifestó no haber recibido ningún apoyo del gobierno ni de proveedores para sortear los estragos de Covid-19 por lo que el 68% urge créditos como apoyo.

“Los apoyos que se han otorgados han sido por sorteo y muchos no fueron acogidos por trámites o no fueron atractivos”, aclaró el presidente de la ANPEC.

f) 78% se opone al aumento de impuestos y a que se aumente el IEPS a los productos de alta demanda, porque quienes terminan pagando este incremento son los consumidores, ya de por sí, con una situación económica empobrecida, esta medida generaría más pobreza y un alza generalizada de precios.

“Estos impuestos terminan elevando los productos de consumo popular y esto hace que se generalice un alza de precios en los productos, lo pagan los consumidores y los empobrecemos más y termina por afectar sus bolsillos y si no baja el consumo es porque es preferencial. Es una medida recaudatoria que en nuestra manera de ver es injusta por que termina afectando a la base de la pirámide. Nosotros y siete de cada diez nos manifestamos en contra del aumento de cualquier impuesto incluyendo el IEPS por la razón que sería una manera insensible en estos momentos ya que los hogares mexicanos se encuentran en una situación muy complicada”, manifestó Cuauhtémoc Rivera.

g) 91% manifestó una tendencia a la baja entre un 20-50% en ventas. h) 35% dice que Covid-19 obligó un cambio de hábitos de consumo a lo mínimo necesario por falta de ingresos, inhibiendo el consumo de cárnicos, embutidos, lácteos, enlatados, yogurt, quesos y frutas y pan principalmente. Los alimentos y bebidas que se vendieron con insistencia fueron el refresco, leche y verduras. i) 85% dice que no cree que sea viable en estos momentos un giro a un consumo saludable debido a la caída de ingresos. j) 71% señaló que lo que determina las compras de sus clientes son: Precio de los productos (asequibilidad) y reglas sanitarias de elaboración (inocuidad)

7 de cada 10 le está dando prioridad al precio y la marca o el valor nutricional. La gente busca que le alcance el dinero con lo que pretende llevar a la casa y le da prioridad al precio sobre todos los demás factores.

k) 60% opinó que los productos a granel de mayor demanda en tiempos Covid-19 han sido arroz, frijol y azúcar. l) 70% percibe un mal manejo de la emergencia sanitaria, confuso y contradictorio por parte del gobierno. Por ejemplo: No se terminan de poner de acuerdo si es necesario o no, el uso del cubre bocas.

“Para un sector del Gobierno Federal, el uso de cubrebocas es fundamental para poder controlar la pandemia pero para otro sector del esto no se ha mostrado científicamente. La gente se pregunta ¿a quién creerle? Las dos visiones públicas confunden. La postura que hemos tomado en este canal es que estamos a favor del uso de cubrebocas y por llamadas telefónicas invitamos a los locatarios que tengan medidas preventivas constantes por que la pandemia ante la reactivación en una “nueva normalidad” responsable”, argumentó el presidente de la ANPEC.

m) 60% no cree en el gobierno cuando habla sobre las medidas que deben seguir o aplicarse para la reactivación económica. n) 90% señala como los principales retos que el Covid-19 le ha impuesto: surtido de calidad a precios competitivos; protocolo preventivo (cubre bocas, gel antibacterial, sanitización y atención uno a uno) y opción de servicio a domicilio.

La “nueva normalidad” para el canal significó un área de oportunidad y muchos productos que no se surtían ahora se están incorporando con mucha demanda. Ahora se venden con más fuerza los desinfectantes, artículos de higiene y hogar e higiene personal”, añadió el presidente de la ANPEC.

Finalmente Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, concluyó: “Los mexicanos demandamos unidad de mando, altura de miras y resultados. Estos no son momentos para estar divididos, se requiere de una alta sensibilidad social para entender que no hay condiciones para aumentar ningún tipo de impuestos; no podemos seguir horadando los bolsillos de los consumidores, la gente no lo resiste más. Tiempos de guardar y de corresponsabilidad social. El método es simple, siempre ponerse en los zapatos del otro.”

Laura cruz

