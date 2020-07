5 herramientas para adaptar tu negocio a la nueva normalidad

En momentos de contingencia, y de un gradual retorno a la nueva normalidad, apegado a los lineamientos sanitarios es muy importante saber si tu negocio deberá seguir operando de manera remota o puede comenzar sus operaciones regulares. Independientemente de la decisión que tomes o la situación en la que te encuentres; Clip presenta una guía realizada, en conjunto con Natalia Ferriz, consultora de emprendimientos, CEO de Children of Our Town.

Con esta serie de herramientas, podrán ayudarte a administrar mejor tu negocio y poder llevarlo al siguiente nivel.

La administración en el manejo de cualquier negocio importante. Para tener un manejo adecuado de todas las tareas y labores que se tienen que realizar, además de un contacto directo con todo el equipo, necesitamos una plataforma que permita realizar diferentes funciones en un mismo sitio y nos dé la flexibilidad para hacerlo vía remota; en estos casos, la recomendación es Monday.

Monday es una plataforma de trabajo que impulsa a los equipos a ejecutar procesos, proyectos y tareas diarias de manera muy flexible y personalizada para mantener un buen nivel de comunicación y poder supervisar todas las labores en tiempo real. Además, se puede automatizar procesos que resultan repetitivos ahorrándole mucho tiempo al equipo.

La organización de juntas y llamadas. A veces, el estar preguntando e insistiendo con cada miembro del equipo el día y horario indicado puede ser un dolor de cabeza. Para ahorrarte todo ese problema, Meetingbird es una app que ayuda a sincronizar tu calendario y el de tu equipo para mostrarte exactamente cuáles son los tiempos libres de cada persona y agendar reuniones.

El manejo del dinero se ha vuelto un tema muy importante en estos tiempos de cuarentena. Por eso, ya sea que te encuentres operando de manera remota o si comenzarás a operar tu negocio de manera presencial y quieres evitar cualquier tipo de contacto; puedes optar por Pagos a Distancia Clip, la nueva plataforma de Clip para aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito sin tener contacto físico con tus clientes.

Descarga gratis la app de Clip, genera una liga de pago y enviáselo a tu cliente por correo, SMS o su red social favorita. La cantidad de ligas que quieras generar es ilimitada y se tendrán 72 horas para realizar el pago. Todo esto sin RFC, sin contratos, sin letras chiquitas y sin montos mínimos. #AsíDeFácil, en menos de un minuto, podrás diversificar tus métodos de pago sin importar en dónde se encuentre tu cliente.

Como parte del compromiso que tiene Clip con la comunidad de emprendedores y comercios en México, desde 2019 comenzó a desarrollar herramientas de capacitación en conjunto Algunos de los proyectos de emprendimiento de Natalia, son Trista, Children of our town y Lead it, quien asegura que “Clip es el mejor aliado para hacer crecer la cartera de clientes y por lo tanto, del negocio”.

Otra herramienta para cualquier emprendedor o líder de negocios es la inspiración. Para inspirarnos, muchas veces es necesario escuchar ideas y conocer puntos de vista de otras personas. En lo personal, me funciona mucho escuchar podcasts. Les recomiendo escuchar los podcast:

“Cracks” . En este programa se realizan entrevistas con enfoque de negocios y orientado al emprendimiento en todo tipo de ámbitos; con personajes de la talla de Lorena Ochoa y Adolfo Babatz. Muchas opiniones que he escuchado ahí me han servido para tomar decisiones e implementar nuevas estrategias.

. En este programa se realizan entrevistas con enfoque de negocios y orientado al emprendimiento en todo tipo de ámbitos; con personajes de la talla de Lorena Ochoa y Adolfo Babatz. Muchas opiniones que he escuchado ahí me han servido para tomar decisiones e implementar nuevas estrategias. “Dementes” . Donde hay entrevistas a diferentes personajes para conocer cómo su visión los llevó al éxito

Donde hay entrevistas a diferentes personajes para conocer cómo su visión los llevó al éxito “Empréndete”, un podcast donde cuentan la historia detrás de diferentes emprendimientos en América Latina.

Seguir preparándote con cursos o quizás hasta alguna maestría para profundizar tu conocimiento y darte un mejor criterio. Mi lugar preferido para esto es Colective Academy, una “neo-universidad” que busca condensar el conocimiento de diferentes expertos y universidades de prestigio en una plataforma digital disponible para todos. Cuentan con capacitaciones gratuitas que suelen anunciar en sus redes sociales.

También puedes buscar cursos o webinars gratuitos que te ayuden a desarrollar temas específicos para tu negocio. Te comparto este artículo sobre el curso en línea que impartí recientemente: Cómo hacer una planeación estratégica en tiempos de crisis.

Estas herramientas considero que más te pueden ayudar a afrontar esta nueva normalidad. Para la salud de los negocios es poder tener un acercamiento, tanto con clientes como con colaboradores, desde una perspectiva muy humana y cercana. Hoy más que nunca necesitamos entendernos los unos a los otros y nuestra relación con los clientes debe demostrar que realmente entendemos sus necesidades y que estamos brindándoles nuestros servicios de manera completamente segura. Ese puede ser nuestro más grande diferenciador.

