Chatbots te acercan a tus clientes potenciales en la “nueva normalidad”

Luego de la llamada “nueva normalidad” en México, muchas empresas comienzan abrir y la actividad económica se está reactivando poco a poco tras la cuarentena por el COVID-19. Sin embargo, la pandemia ha cambiado diversos aspectos del mercado, entre ellos, el comportamiento y pensamiento de los consumidores.

Esto, sumado a los cambios de hábito causados por el aislamiento, afectará los patrones de interacción y decisiones de compra de los usuarios. De hecho, más del 40% de los compradores en Estados Unidos dicen que los temores causados por el coronavirus han afectado sus formas de compra, ya que mientras unos prefieren recibir sus productos en su casa (29%), otros prefieren que se los dejen en la acera (18%) para no tener contacto con el repartidor, de acuerdo con la plataforma de comercialización centrada en el cliente, First Insight.

Por ello, los chatbots en las empresas resultan una herramienta que acerca a sus clientes. Gracias a la Inteligencia Artificial, estos asistentes virtuales son capaces de responder a las solicitudes de un usuario de la misma manera que lo haría un agente humano de servicio al cliente, además ofrecen la ventaja de estar disponible 24/7, monitorear datos, atender a más usuarios simultáneamente, entre otras funciones.

Los chatbots se están convirtiendo poco a poco en un aliado para las empresas, pues de acuerdo con datos de la empresa mexicana en Inteligencia Artificial, NDS Cognitive Labs, las interacciones con sus chatbots aumentaron de 250 mil en febrero a más de un millón en mayo de 2020.

“Es necesario que las empresas abracen la crisis y la vean como una oportunidad para implementar tecnología que les permita seguir operando de forma que eviten la propagación del coronavirus y, a la vez, volverse más ágiles”, explica Gustavo Parés, director general de NDS Cognitive Labs.

De acuerdo con NDS Cognitive Labs esta es la razón por las que los chatbots son una alternativa ideal para que las empresas se acerquen a sus clientes dentro de la “nueva normalidad”

Ventas

Para vender más, es necesario que las empresas se coloquen en el mismo lugar que sus consumidores, es decir, en las aplicaciones y redes sociales que ellos utilizan. Afortunadamente, los chatbots pueden operar a través de diferentes plataformas de mensajería a las que los usuarios ya están acostumbrados, como Facebook Messenger o WhatsApp.

Esto es algo primordial para las empresas, ya que en México hay 82.7 millones de usuarios de internet, de estos, el 93% tiene WhatsApp, es decir, casi 77 millones. Mientras que Facebook es la red social más utilizada por los mexicanos, pues de cada 100 que utilizan internet, 99 tienen una cuenta, según el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México (2019).

Así, las empresas no sólo mejorarán la comunicación con sus clientes, sino que también estarán ampliando sus canales de venta. Esto es gracias a que los chatbots pueden recomendar nuevos productos basándose en el historial de compras de los clientes y concretar pagos en formato de conversación, dando la oportunidad de completar todo el proceso de compra desde las diferentes aplicaciones de mensajería.

Redacción