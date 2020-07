La educación debe adaptarse y replantearse para reconocer el nuevo mundo que la COVID-19 ha creado

Las oportunidades que esta situación ofrece para la educación no deben pasar inadvertidas, a pesar de la enorme aflicción que ha provocado. El mundo no debería regresar a lo que era, ya que supondría desperdiciar esta crisis y esta experiencia colectiva.

La educación no se había puesto a prueba de esta manera en mucho tiempo ni de esta forma colectiva y mundial. El hecho de que los alumnos vayan a acceder a un mundo que será muy distinto del que conocían significa que la educación no puede impartirse como antes, sino que debe basarse más en las habilidades y no solo en los conocimientos. Hoy los alumnos tienen una gran cantidad de información ante sus ojos, van a adentrarse en un mundo en el que hay un sinfín de información a su alcance y, por lo tanto, el tipo de habilidades necesarias en el futuro serán muy distintas de las que tenemos ahora.

Deberemos centrarnos en la habilidad de formular muy buenas preguntas, de sintetizar la información para presentarla de distintas maneras, de entender este panorama mundial competitivo y en las oportunidades globales en lugar de pensar solamente en obtener una calificación o cosas por el estilo. Asimismo, habilidades como la resiliencia, la agilidad y la capacidad de automotivarse y actuar serán cruciales para los jóvenes en un mundo donde posiblemente las viejas certezas no vuelvan a aparecer.

Con respecto a las evaluaciones, este nuevo enfoque podría tener un peso importante —en la educación en general— para dejar de centrar demasiada atención en los exámenes al final del período de aprendizaje de los alumnos y poner más énfasis en las evaluaciones continuas.

En conclusión, al menos durante el futuro cercano, el mundo va a vivir entre confinamientos, por lo que nos corresponde reflexionar acerca de qué es un buen aprendizaje y qué queremos nosotros, como educadores, apoyar y respaldar. Siempre tenemos muy presente para qué estamos preparando a los alumnos y será, con toda seguridad, uno de los elementos en los que nos centraremos en el futuro.

Siva Kumari, directora general del Bachillerato Internacional (*)

(*) Resumen de la participación de Siva Kumari en el podcast de Tes International. Texto original de Dan Worth: https://www.tes.com/news/international-baccalareate-siva-kumari-exams-future-education-coronavirus

