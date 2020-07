Los métodos desinfectantes más adecuados para tu oficina

Durante la pandemia, muchas empresas del país optaron por el trabajo remoto. Sin embargo, ahora los empleados están regresando a la oficina y es importante que los líderes estén atentos en la implementación de los métodos y medidas de seguridad óptimas para sus colaboradores.

Sabemos que el coronavirus se transmite mediante gotas que salen de nuestras vías respiratorias. Los humanos naturalmente esparcimos esas microgotas al estornudar, hablar, toser e incluso respirar. Cuando esas secreciones salen del cuerpo pueden durar horas e incluso días en las superficies, provocando que cuando alguien más tenga contacto con ellas y posteriormente se lleve las manos a la boca, nariz u ojos, se contagie.

El riesgo cambia de acuerdo a los materiales, ya que, según datos de GoTandem, empresa dedicada a proveer tecnología, productos de oficina y servicios de limpieza y desinfección para ayudar a las compañías a regresar a su oficina de manera segura y eficiente, hay algunos como el papel en donde los virus se pueden alojar entre 2 y 4 horas, mientras que en el acero puede estar hasta 48 horas y en algunos metales alcanza a permanecer hasta 5 días. Es por eso que desinfectar superficies como escritorios, puertas, manijas, barras, entre otras partes del mobiliario, de forma frecuente es muy relevante para evitar la propagación de los virus entre colaboradores.

Hay diferentes formas de desinfectar un espacio. En caso de las empresas, Go Tandem comparte los aspectos y métodos adecuados para conseguir que los empleados trabajen en un espacio seguro y en donde se mitigue el riesgo de contraer el virus mientras hacen sus labores.

Desinfectar adecuadamente

GoTandem recomienda, antes de la desinfección, hacer una limpieza profunda de los espacios con jabón o detergente neutro y agua, ya que la suciedad reduce la eficiencia de los desinfectantes químicos. Para lograrlo se debe realizar un cepillado o fregado de las áreas con el fin de eliminar los contaminantes y conseguir una correcta sanitización del espacio.

Posteriormente, la desinfección se puede hacer mediante dos formas básicas. La primera es con un trapo limpio empapado con el producto desinfectante; este debe ser pasado por las superficies. La segunda es por nebulización, que es una alternativa más efectiva por tratarse de un artefacto que rocía el químico mediante microgotas que tienen mayor alcance en zonas a donde los paños no llegan.

GoTandem recomienda hacer esa desinfección con químicos con acción bactericida, fungicida, viricida y algicida, que formen parte de la lista oficial de la EPA (United States Environmental Protection Agency), agencia avalada por la OMS.

Los químicos que ofrece GoTandem son seguros para áreas en donde incluso posteriormente habrá alimentos: no son corrosivos, no manchan y son seguros para usar en superficies como metales blandos, plásticos, madera y telas.

Medidas a considerar

Al momento de la desinfección es primordial que no haya ninguna persona en el espacio a desinfectar al momento de hacerlo, y que al término del proceso se ventile el área de inmediato. También se debe dejar pasar un periodo de al menos 30 minutos para volver a ingresar al espacio de trabajo, luego de la desinfección.

Posteriormente, se debe colocar gel antibacterial a la entrada de la zona desinfectada para que las personas que ingresen no vuelvan a contaminar el lugar, así como hacer uso de su cubrebocas. Es importante mencionar que la desinfección de los espacios no garantiza que no haya contagios, ya que cualquier persona portadora que ingrese al área tratada y no siga las medidas de higiene podrá contaminar nuevamente el espacio. Sin embargo, este proceso de desinfección reduce de forma significativa los virus y bacterias y la probabilidad de contagio.

“Además de mantener los espacios seguros y desinfectados, es importante establecer una comunicación clara y transparente con los colaboradores sobre las medidas a considerar fuera del trabajo. De acuerdo con una de nuestras encuestas, 60% de los empleados teme que sus compañeros de trabajo no sigan las precauciones de higiene necesarias fuera de la oficina, lo que constituye una de las principales preocupaciones de los trabajadores mexicanos sobre su regreso a los espacios de trabajo”, aseguró Ana Isabel Orvañanos, cofundadora y Directora de GoTandem.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOSComparten manual de etiqueta para videollamadas

Te compartimos el siguiente vídeo