Muerden anzuelo cafetero  dos tiburones de “Shark Tank” con 3.5 mdp

“Chez Vous es un time café coworking en el que pagas por tiempo, ya sea por hora, día o mes. Es una mezcla entre una cafetería de barrio y un coworking que tiene la flexibilidad de poder de recibir no únicamente a empresas sino a freelancers que no cuentan con una oficina o presupuesto para pagar una oficina de forma mensual”, explicó Mariana Carrillo, fundadora de Chez Vous.

“Yo estaba viviendo en Francia trabajando y a la par haciendo mi maestría, cuando fui a uno de estos time café, me volví cliente frecuente porque me gustó el concepto y el ambiente. Cuando me ofrecieron el puesto de trabajo allá, mi esposo y yo decidimos regresar a México con la idea de yo seguir trabajando como godinez pero yo quería emprender un nuevo modelo de negocio en un mercado que no existía en México y decidimos abrir el primer piloto en un pequeño garage en la Colonia Condesa, pero después nos mudamos a la Colonia Juárez en Marsella 81, donde el espacio es amplio e ideal para el negocio”, compartió Carrillo.

El equipo de Shark Tank buscó a la empresaria a mediados de diciembre del 2019, justo cuando ellos estaban planificando una nueva sucursal. “Para entrar a Shark Tank tuvimos que llenar una solicitud y hacer las entrevistas. Me acuerdo que cuando llegamos a un primer casting, el equipo estaba muy entusiasmado con el proyecto y el proceso fue rápido porque el programa se grabó a mediados de enero del 2020”, agrega la empresaria.

En la quinta temporada del programa televisivo Shark Tank y después que Mariana presentó su modelo de negocio enfrente de los tiburones, Rodrigo Herrera y Arturo Elías Ayub dos tiburones del programa de Shark Tank lograron una negociación con la empresaria cerrando el trato en 3.5 millones de pesos / 175.000 dólares aprox por el 50% de participación menos 1 acción en menos de dos años a partir de que se firme la sociedad.

“Lograr hacer socios se siente una sensación muy padre, antes de entrar al pitch estaba nerviosa, cuando entré y estaba haciendo la presentación me divertí muchísimo. Esta oportunidad brinda a la estratósfera que llevemos el concepto a su máxima expresión y lo que merece este concepto tan innovador y noble está llenando un vacío que no existía en nuestro país. Desde enero hemos tenido llamadas con la gente de cada equipo y la inversión que les pedimos es para expandirnos y abrir más sucursales”, argumentó Mariana.

Una de las ventajas contra un restaurante es que sólo hay un empleado por turno quien prepara las bebidas, atiende al cliente, se ocupa que todo esté limpio y desinfectado y la gente se instala en su lugar y de allí no se mueve y el ruido es mínimo.

Cada vez más hay un espacio donde la gente necesita trabajar concentrado y algunos equipos de trabajo que se juntan necesitan un lugar privado y con todas medidas de seguridad.

El tema del COVID-19

De acuerdo con Workana, marketplace de contratación de freelancers en América Latina, el número de freelancers en México alcanzó 220 mil registrando un crecimiento neto de 12% con respecto al año pasado y se estima que para el 2025 habrá 20 millones de freelancers en México.

“El COVID-19 vino justo acelerar el hecho de que mucha gente puede trabajar desde donde quiera y no tiene que estar encerrado en una oficina cumpliendo un horario de trabajo y la gente puede decidir en dónde quiere trabajar y justo estos espacios que te ofrecen a esta gente. Tenemos que hacer resilientes porque cuando esto pase estamos en una tendencia del futuro del trabajo y que no va a parar y esto nos va hacer crecer mucho más”, dijo Mariana.

“Los siguientes pasos con los asociados apenas los estamos aterrizando, es un proceso sin embargo por el COVID nos atrasamos y estamos retomando el tema”, comentó la empresaria.

En plena pandemia Chez Vous cerró sus puertas dos meses con la intención de cuidar al staff y a los clientes con el objetivo de aplacar la curva y en julio se volvió abrir con la capacidad del 30 por ciento.

¿Cómo funciona Chez Vous ante la “nueva normalidad?

Por el tema de la pandemia, les estamos pidiendo una reservación para gestionar los espacios, llegas, el timebarista, te da la bienvenida, te explica el concepto, te registra en base a la tarifa que tu elijas ya sea limitada o ilimitada y anota tu hora de entrada, haces el uso del espacio y al final pagas el tiempo que ocuparse el espacio.

Las tarifas:

La limitada que cuesta 45 pesos la hora, 180 pesos el día o 2 mil pesos el mes y tienes derecho a todo el café chiapaneco de especialidad, americano, expreso, variedad de tés y aguas frescas.

La ilimitada que cuesta 75 pesos por hora, 325 por día o 3 mil 500 por mes, la cual ofrece todas las bebidas que quieras a base de leche, tizanas, capuchino, moka, una barra snack que contempla panqué, galletas, arándanos, fruta, papitas cacahuates, avena, cereal, fruta. Uso de áreas privadas como salas ilimitadas e impresora.

Otros servicios que ofrece este time café es que tiene cabina telefónica, escáner, microondas que la gente puede traer su comida y calentarla en el micro o pedir a domicilio y comer dentro de ese espacio, café para llevar, juegos de mesa, eventos, clases de conversación en francés, diversas actividades, revistas, libros, netfrix, juegos de video, cabinas privadas, internet de alta potencia, entre otras.

Shark Tank es un multi-premiado formato televisivo que brinda a un grupo de emprendedores la oportunidad de darle mayor visibilidad a sus proyectos y tratar de asegurar fondos de inversión para los mismos; así como de recibir una buena dosis de consejos provenientes de la experiencia de los inversionistas. A lo largo del ciclo, los aspirantes exponen sus proyectos ante el panel de tiburones (inversionistas), con la esperanza de lograr respaldo económico y transformar, de la mano de al menos uno de los tiburones, su proyecto o idea en un floreciente negocio.

