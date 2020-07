PYMES: el marketing también es importante para estos negocios

Normalmente, cuando hablamos de casos que han tenido éxito en marketing o de grandes campañas publicitarias que han conseguido un alcance viral o que han tenido un gran impacto en las audiencias, se suele relacionar con ejemplos de grandes compañías que tienen un equipo detrás muy poderoso. En cambio, cuando el impacto viene por parte de una empresa que no es muy famosa, suele ser una de esas empresas primerizas que acaban convirtiéndose en aquellos que los inversores buscan.

Estas historias no suelen estar protagonizadas por comercios pequeños como la peluquería de tu pueblo, por supermercados o por un hotel familiar, por ejemplo. Sin embargo, estos, aunque no suelan tener tanta popularidad, también tienen que hacer marketing, al igual que tienen que asumir la importancia que ese marketing puede tener suponer para su estrategia de negocio y para su supervivencia en el mercado.

De tal manera, al igual que sucede con tantas otras cosas en el mundo de la estrategia y de la competencia, las pymes en este caso no deberían quedarse en años pasados y no deben conformarse con que todo esto no va con ellas. Esta es la razón por la que las pequeñas y medianas empresas, independientemente de su tamaño, deben tener en cuenta los distintos tipos de estrategias de marketing que existen, para elegir cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades.

El marketing no debe asustarte

Uno de los aspectos que provocan que las pymes se queden lejos del marketing es la sensación de miedo que presentan. El marketing es un aspecto que suele dar miedo, como si se tratase de algo que necesita un conocimiento especial y que a las compañías le da la sensación como de que se le escapa. Pero el marketing no debía de dar miedo, lo único de malo que tiene como todo, es que al principio se debe de familiarizarse con él.

Al igual que sucede con todas las cosas nuevas y diferentes que se deben de llevar a cabo cuando se pone en marcha un negocio, solo necesitas contratar a expertos para que se hagan a cargo de ese trabajo.

Asimismo, es importante que las pymes pierdan el miedo a realizar aquellas cosas que hagan que su negocio mejore.

No es derrochar el dinero, es una inversión

Es necesario entender el marketing como una inversión. Uno de los errores que se suelen cometer es considerar las acciones de marketing como una manera de derrochar dinero. De lo que se suelen olvidar y muchas veces no llegan a comprender es que todo lo que se hace en relación al marketing es una inversión, una inversión que dará resultados a medio y largo plazo.

Seguir un plan es clave

Es imprescindible, que las pequeñas y medianas empresas entiendan que no sirve simplemente con “hacer marketing”, publicar cosas que ayuden a dar a conocer a su marca. Hay que saber el motivo por el que se realizan las cosas y qué se espera conseguir con ellas.

Al final, el éxito del marketing es contar con una estrategia. Las pymes se deben marcar qué quieren conseguir y establecer de qué manera se va a realizar para lograr conseguir el objetivo.

Tomar como ejemplo casos exitosos

Es posible que las pequeñas empresas se sientan desorientadas o no sepan por dónde empezar a la hora de poner en marcha una estrategia de marketing y ventas. Sin embargo, existen muchos otros que ya han conseguido las claves del éxito.

De ahí, que las empresas que no sepan por dónde empezar tomen a estos negocios que han conseguido éxito como referente, buscando así aquellos aspectos que han sido útiles para lograr los objetivos marcados. No obstante, es importante tener en cuenta que tomar como referente no significa plagiar lo que hacen los otros negocios.

La creatividad es importante para los pequeños comercios

Por lo general, elaborar estrategias de marketing de manera creativa, puede sernos útil para destacar y conseguir posicionarnos en un lugar más destacable. Aunque parezca lo contrario, el marketing puede suponer un método hasta económico, cuando se muestran aspectos creativos y originales, lo que hace que los clientes se sorprendan.

Asimismo, algunos de los modelos que cualquier negocio puede utilizar aplicando la creatividad son las estrategias que se realizan en el punto de venta, el Inbound marketing o el marketing de guerrilla.

Internet debe ser parte de esa estrategia

Que nuestro negocio esté presente en internet es realmente imprescindible tanto para aquellos empresarios que creen que estar en internet no supone nada como para aquellas empresas que se crearon un perfil en las redes sociales y consideran que con eso es suficiente.

Es inevitable, que estas empresas conozcan que internet en la actualidad es una parte esencial de nuestro día a día como usuarios y que, por este hecho, es una acción que se debe incluir en las estrategias de todos los negocios que quieran llegar hasta los consumidores de manera eficaz.

