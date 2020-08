Las empresas grandes, medianas, pequeña y microempresa viven un momento de complejidad en la toma de decisiones, donde el tema de liquides centra su atención y quehacer, pues las circunstancias así lo ameritan, no es un momento donde la capacitación sea la prioridad, sobre todo cuando hay que ligar el flujo de efectivo en actividades prioritarias que le permita una operación continua en su core business de la empresa.

En por ello que centraré para los amigos de Pymempresario estás líneas con la idea de fomentar más que nunca una oferta de capacitación en momentos de complejidad. En entregas anteriores hemos señalado que la capacitación a través de plataformas digitales es una acción disruptiva donde la acción formativa consolida el quehacer de los trabajadores hacia dos áreas de importancia para la empresa, que son competencias blandas y especialización técnica.

En este sentido y observando la necesidad de mantener activo a nuestra fuerza laboral, lo único que se necesita es la voluntad y asignación de tiempo para fomentar la capacitación, pues hoy más que nunca observamos una gran oferta de cursos gratuitos y webinar que están dispuestos para dicho fin, incluso muchos de los espacios formativos extienden constancias de participación para los asistentes.

¿Qué es lo que necesitamos para lograr capacitar a los trabajadores sin mucho recurso económico? La persona de Recursos Humanos asignada a capacitación deberá estar monitoreando toda la actividad en la web para lograr establecer un paquete o paquetes de material formativo de interés para la organización, que permita extender invitaciones a los trabajadores y que inscriban a ellos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece capacitación a todos los agremiados a través de su página web https://climss.imss.gob.mx/ que son cursos montados en plataforma y certifican la participación de todos aquellos que inscriban. El tema para el retorno seguro a la vida laboral está muy vigente para que tus trabajadores capaciten y tengan elementos de vida laboral saludable.

Capacitar al personal no tiene que ser una acción onerosa para la organización, si tiene que ser una acción estratégica dentro del quehacer de la empresa, por ello la invitación a que no dejes esta acción fundamental por falta de liquidez, sino vincula una estrategia donde cursos gratuitos estén presentes y cursos que tengas que pagar pero que no signifique problemas financieros para la empresa.

Mtro. José Israel López Robles | Académico de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México

jose.lopez@anahuac.mx |@laersi2

