Prohibicionismo Comercial genera pérdidas de empleo

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) registra en su monitoreo de mercado mensual de julio-agosto el alza de los siguientes productos: limón (35.71%), jitomate (20.78%), frijol (20.26%), naranja (19.8%), tomate (17.82%), lentejas (10.92%), café soluble (3.08%), arroz (2.24%), avena (1.32%), entre otros.

Este monitorio reafirma la tendencia inflacionaria en 2020. Los precios de los productos de consumo obligado de la canasta básica siguen registrando un alza sistemática y generalizada en sus precios, continúan lacerando gravemente los monederos de las amas de casa y los bolsillos de los jefes de familia.

“Los hogares mexicanos no sienten lo duro sino lo tupido. El fantasma del prohibicionismo comercial recorre a México, se desgarra las vestiduras, generando mayor pérdida de empleos y más pobreza. Si el país cae en extremismos, como las Leyes votadas en Oaxaca y Tabasco, nos saldrá el tiro por la culata”, apuntó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Los signos de reactivación económica son débiles en lo que va de agosto. Un efecto negativo más de la pandemia es la precarización laboral. Los jóvenes, la población en edad laboral, ante el fenómeno del desempleo, han optado por contratarse en empleos con salarios muy bajos, abaratando su fuerza de trabajo.

En tema de la recontratación en los giros como la construcción, alimentos, servicios, soporte, desarrollo tecnológico, etcétera, están ofreciendo entre 30% y 40% de los salarios originales. La desesperación los ha orillado a aceptar estos trabajos. Cabe señalar que no existe el suicidio social y el amolado va a todas. Por eso están malbaratando su capital de trabajo. Esta precarización laboral explica la Enclenque Reactivación Económica en curso, refrenda lo advertido por ANPEC:

“Si no hay control de la pandemia, no habrá una sólida reactivación económica. Seguiremos con este pasito tun tun, entre azul y buenas noches, sin lograr poner en pie firme las diversas actividades económicas del país”, aseveró Cuauhtémoc Rivera.

La pandemia ha llegado alcanzar 60 mil muertes y más de 500 mil contagios. Nos hemos convertido en el tercer país con mayor letalidad en el mundo. En septiembre, el coronavirus se reunirá con el H1N1, la influenza y el destino que nos depara es aún más funesto.

“Dura lección de vida la que le toca vivir a la humanidad, muchos no acabamos de aquilatar correctamente este riesgo sanitario, a grado tal que se sigue discutiendo si es útil o no el uso del cubrebocas”, comentó Cuauhtémoc Rivera.

Una noticia de aliento, sin duda, es que Carlos Slim, el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford estén trabajando en la investigación y desarrollo de una vacuna que está en fase 3 y que pronostican tendrán para los primeros meses del 2021.

La salida de esta pandemia es contar con una vacuna efectiva. Nos quedan meses por seguir sorteando la muerte, no debemos bajar la guardia, se deben defender las fuentes de empleos y no debemos complicar la actividad económica y comercial del país más de lo que ya está. Digamos un NO rotundo al Prohibicionismo Comercial.

