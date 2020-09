ANPEC confía en las autoridades respeten sus compromisos

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) acusa de recibido los compromisos expresados por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Sen. Ricardo Monreal y Dip. Mario Delgado en días pasados con relación a no aumentar el IEPS a refrescos y productos de alto contenido calórico y no crear nuevos impuestos; la ANPEC confía en que sabrán honrarlos. Además, no hay condiciones para aumentar ni crear impuestos, ya que esto desataría una escalada alcista de precios. Esta carga fiscal se trasladaría a los precios de los productos y terminarían pagándola los consumidores.

Lo expresado por el Diputado Federal Mario Delgado al asegurar que el paquete económico del 2021 no contemplará la creación ni el aumento de impuestos y que será un presupuesto austero con énfasis en la atención de los programas sociales y lo manifestado por el Senador Ricardo Monreal al descarrilar las iniciativas que promovían el alza del IEPS a refrescos y productos de alto contenido calórico son compromisos que apuntan a una dirección correcta que atienden la realidad económica adversa que atraviesa la sociedad mexicana por la pandemia, así como entienden también que la prohibición comercial no es el camino para construir una política pública efectiva que promueva un patrón de consumo saludable en la población, un consumo que cancele los excesos y procure, en la medida de las posibilidades, una mejor ingesta, invitando a la vianda cotidiana a las frutas y verduras.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes está de acuerdo que hay que educar a los ciudadanos y con mayor razón a los jóvenes, pero no a través de la prohibición, es por eso que está dispuesta a promover entre sus afiliados la comercialización de productos naturales y saludables al alcance del consumidor para construir un sistema nacional agroalimentario a través de nuestro canal, el de mayor tradición y cercanía en la población.

Informar, educar y orientar a la población por todos los medios con que se cuente sobre la conveniencia de procurar un consumo lo más saludable posible; en eso no hay discusión, todos estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es que se nos busque imponer por la vía de la prohibición comercial. Los consumidores, en propio pie habremos de decidir qué debemos consumir en plena libertad y respeto a nuestro libre albedrio. La libertad es la vía por excelencia para lograr un cambio efectivo de hábitos de consumo.

La ANPEC acuerda con la Jefa de Gobierno Sheinbaum que de lo que se trata es de orientar para evitar que los niños tengan un consumo excesivo de alimentos de alto contenido calórico, ya que todo en exceso hace daño. ANPEC estará atento a la convocatoria que realice el Congreso Local de la CDMX para dialogar sobre esta problemática, abonaremos al diálogo, porque como reza el refrán: “Hablando se entiende la gente”, pero lo que celebramos de lo dicho por la Jefa de Gobierno es que no se apostará a la prohibición comercial en CDMX. Vayamos por una reglamentación con sentido común para la comercialización de estos productos de alta demanda en las escuelas y tiendas de autoservicio básicamente.

Este concierto de voces y compromisos del Gobierno Federal y su mayoría legislativa, ANPEC los celebra y los hace suyos, ya que este ambiente permitirá al canal del pequeño comercio mantenerse a flote y seguir sorteando el embate económico del Covid-19.

Redacción

