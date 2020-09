Conoce las tendencias de microlearning

A raíz de la pandemia, el aprendizaje online tuvo un impulso sin precedente, según las proyecciones de Statista, la industria del e-learning superará los $243 mil millones para 2022 debido a la rápida afluencia de usuarios causada por el confinamiento.

La compañía edtech Aprende Institute anunció el despliegue de una nueva propuesta educativa que integra metodología innovadora basada en las últimas tendencias en microlearning y pedagogía. Busca proporcionar una experiencia de aprendizaje personalizada, interactiva y multiherramientas, que atienda los retos y aprendizajes que deja la pandemia y el periodo de aislamiento, y una oferta eficaz de educación en línea dirigida a aquellos que buscan aprender un oficio o habilidad vocacional para tener una vía de ingreso extra.

“En unas cuantas semanas, avanzamos años en la curva de adopción, sin embargo, conforme las medidas de aislamiento se relajen y se retomen más actividades fuera de casa, el uso de plataformas de e-learning tenderá a disminuir. Para mantener y apalancar este impulso debemos mantener a las personas comprometidas con su aprendizaje, además, debemos mejorar la experiencia de aprendizaje que se experimentó durante el aislamiento, que en muchos casos fue deficiente” explicó Martín Claure, Fundador de Aprende Institute.

Las principales problemáticas con los cursos que comenzaron a surgir en medio de la pandemia, tanto en plataformas especializadas como en redes sociales, es que se limitaron a trasladar una experiencia de clase física a una transmisión digital, con una persona hablando ante una cámara o diapositivas para ser observadas por el estudiante con interacción mínima o nula tanto con el profesor como sus compañeros; además del uso poco efectivo y una experiencia fragmentada en las herramientas de apoyo, de acuerdo con la edtech.

“Esta experiencia pierde el interés de las personas, ya que puede ser aburrido y poco motivante; no son atractivos para los estudiantes que optarán por dejar el curso inconcluso o no procesar lo aprendido; deja de considerar varios escenarios para personas que aprenden de forma distinta, y muchas veces no está conectada con otros intereses, es importante la tecnología, pero todavía más tener detrás una metodología pedagógica que realmente la aproveche y potencie”, explica Julián Cardona, Director de Crecimiento de Aprende Institute.

La educación en línea post-Covid requiere una experiencia completa, dinámica y personal, además en el caso específico de esta plataforma, que busca formación para emprender o generar ingresos extra, debe desarrollar habilidades prácticas con “puntos de aplicación” específicos, permitiendo un mejor aprovechamiento y una salida rápida al mercado laboral y ser consciente de que cada persona tiene un objetivo y una forma diferente de aprender, auditiva, visual, práctica o teórica

Las nuevas opciones educativas parten de tres principios: microlearning multiherramienta, interactivo y personalizable. Los expertos en pedagogía de Aprende Institute sustentan la nueva plataforma en la efectividad de 10 a 30 min diarios para facilitar el compromiso y avance del estudiante; un storytelling interactivo, donde la base de aprendizaje es la misma, pero el estudiante elige las metodologías que mejor se adaptan a él, desde recursos en video, lecturas, hasta clases en vivo.

Los primeros diplomados bajo esta nueva propuesta son:

Marketing para emprendedores

Meditación

Inteligencia Emocional

Psicología positiva

Cocina Vegana y Vegetariana

Manicure

Reparación de Celulares

Cada uno tiene más de 60 videos, 30 audios, 40 descargables y múltiples herramientas para que el aprendizaje no sea lineal.

“Construimos esta plataforma pensando en el futuro, pero también en el presente, hoy muchas personas necesitan desarrollar urgentemente una vía de ingreso extra, queremos dar esa alternativa y fomentar el emprendimiento en el contexto de recuperación económica de la pandemia. Además, fortalecemos nuestra visión pedagógica, apoyada en tecnología, contenido multiformato y diversas herramientas para que los estudiantes aprendan de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje” concluyó el Director de Crecimiento de Aprende Institute.

