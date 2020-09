eBook Fintech 2020 ayuda a la gente a que tome decisiones en su inversión

Creado con el propósito de que los usuarios aprendan sobre los instrumentos de inversión y el crowdfunding en México, Inverspot, la plataforma de crowdfunding especializada en inversiones inmobiliarias, presenta su Primer eBook Fintech 2020 con el título “Inversiones, las estrategias que te llevarán al éxito financiero” y es gratuito.

David Agmon, Fundador y Director General de Inverspot, explica: “Nos impulsó hacer este eBook porque detectamos que muchos desconocen lo que es crowdfunding, los beneficios de invertir y las ventajas de hacerlo en un inmueble, el patrimonio tangible que todos buscan desde siempre. Consideramos que este documento es muy útil para los interesados a nivel nacional.”

“Hoy en día hay situaciones que preocupan a las personas, entre ellas una de las más importantes es que no haya una seguridad económica propia o familiar por lo que es indispensable hacer trabajar el dinero con la finalidad de tener ganancias, una manera de lograrlo es a través de la inversión, no obstante, en México la mayoría de las personas no tienen la cultura financiera” agrega Agmon.

ebook de Inverspot muestra que existen diferentes Instrumentos de inversión: cetes, bancos, fibras, acciones y bonos gubernamentales; cada uno con sus propias características, con sus beneficios y sus riesgos. También se puede contemplar el peculiar comportamiento de las criptodivisas o criptomonedas y la problemática que genera al menos dos opiniones: por un lado, hay quienes dicen que sí pueden usarse para invertir; por otro, hay muchos que señalan que no pueden ser un instrumento de inversión.

El 7% de la población pone en marcha una estrategia de inversión; 64% cree que el mundo de las inversiones es confuso e incomprensible; 27% no consideran importante crear un plan financiero; 54% suponen que no cuentan con el capital suficiente para invertir y 71% temen perder todos sus recursos.

“Todo esto está ligado con los mitos que existen alrededor del mundo de las inversiones, recuerda que para alcanzar el éxito financiero se deben romper los paradigmas, no necesitas sumas millonarias para invertir; tampoco debes ser un experto para crear una estrategia de inversión”, exclama Agmon.

La experiencia se adquiere conforme avanzas, puedes prepararte e ir aprendiendo con el paso del tiempo, entiende que el objetivo principal de una inversión es obtener ganancias, pero también conoce los riesgos que pueden existir. Analiza qué tipo de inversionista eres, cuánto capital estás dispuesto a comprometer y el plazo máximo que puedes tolerar.

Por otra parte, se contempló que el micromecenazgo (mecanismo colaborativo de financiación de proyectos desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías) es un instrumento de inversión que ha ido adquiriendo fuerza a través de los años y que, hoy en día, el crowdfunding inmobiliario se está convirtiendo en una de las mejores opciones para los inversionistas primerizos o experimentados, ya que brinda la seguridad de que el capital está trabajando todo el tiempo y que se halla seguro, además, los montos de inversión se han vuelto más accesibles y trae consigo los niveles más altos de rendimiento, siendo Inverspot quien ofrece hasta 18% dependiendo del proyecto que se efectúe.

“Siempre hay que tener presente que invertir es sinónimo de valentía, el objetivo de este ebook es formar personas valientes, emprendedoras, visionarias que ayuden a cambiar el rumbo del crowdfunding inmobiliario y del país. Hay que hacer que la cultura financiera crezca, que el mundo de las inversiones se convierta en un estilo de vida que te ayude a alcanzar tus metas y a cumplir tus sueños, que te dé la seguridad para ti y tu familia, busca tu tranquilidad y tu bienestar financiero. Sé valiente, sé comprometido, sé un visionario, aventúrate a poner a trabajar tu dinero en ladrillos”, concluyó Agmon.

