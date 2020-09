Impulsan el cambio de paradigma en las MiPyMEs

La lección brindada por la pandemia en términos de negocio es implacable. Las MiPyMEs deben integrar un cambio de paradigma basado en la transformación digital, cambios de comportamiento, procesos, tecnología administrativa, e-commerce, entre otros.

René Torres Fragoso, Cofundador y Director General de Contpaqi explica que tras la pandemia de Covit 19 debe existir un cambio mental en la forma de darle continuidad al negocio, tomando en consideración que en México el 98% son MiPyMEs y de ellas el 99% pertenecen al orden de empresas familiares, donde muchas veces los objetivos son engañosos y los resultados son limitados.

“Ah orden dada, no supervisada, se la lleva, la ching…”, es por ello que el aprendizaje reciente ofrece un panorama inobjetable sobre la importancia de trabajo remoto, tecnología administrativa o metodología Objectives and Key Results (OKRs, término inglés que significa “objetivos y resultados clave”) que es utilizada por empresas como: Intel, Facebook o Google, donde los resultados sean medibles y no: “cuentos en lugar de cuentas” señala el directivo.

De acuerdo con Torres Fragoso existen 2 áreas de toda empresa que han sido duramente golpeadas son: Ventas y Cobranza, por ello brindan en el caso de la primera “Wopen”, su nueva plataforma de e-commerce que ayudará a modernizar sus procesos de venta de las MiPyMEs y ampliar su mercado; estima la empresa llegar a beneficiar en una primera etapa a 6 mil negocios y 214 mil fuentes de trabajo, a nivel nacional.

Según la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), el número de mexicanos que compra en internet subió de 3 a 5 de cada 10, con lo cual en esta pandemia el comercio electrónico se elevó un 19% llegando a 400 mmdp, pero dicha cantidad podría incrementarse un 60% en los próximos 3 años.

En segundo lugar actividades como cobranza también deben digitalizarse, por ello en el mes de octubre de este año la firma lanzará una app a fin de contrarestar el impacto de liquidez en las MiPyMEs.

“A diferencia de otras crisis como la financiera proveniente del sector inmobiliario donde el dinero se evaporó, hoy el dinero está, pero por el confinamiento no está circulando, por ejemplo nosotros como Proveedor Autorizado de Certificación el timbrado de las facturas cayó un 60% en los meses de abril y mayo de este año, pero vemos que agosto alcanzó los niveles de enero y febrero 2020” finaliza René Torres.

Contpaqi invirtió 4 millones de pesos para el desarrollo y lanzamiento al mercado de “Wopen”, su nueva plataforma de comercio electrónico que beneficiará -en una primera etapa a nivel nacional- a 6 mil negocios y 214 mil fuentes de trabajo que dependen de ellos.

Con esta nueva herramienta, los negocios podrán abrir una tienda en línea -de manera rápida y sencilla- tomando ventaja en el mercado y optimizando su presencia en la red, lo que les abrirá más posibilidades de ampliar sus ventas.

Fernando Heredia

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Los clientes leales salvarán tu empresa

Te compartimos el siguiente vídeo