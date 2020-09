La industria de animación asiática voltea a América Latina: Pixelatl

El Festival Pixelatl, plataforma de vinculación entre creadores latinoamericanos y las industrias globales de la animación, el cómic y los videojuegos, por primera vez, se lleva a cabo de manera virtual con conferencias, talleres, negocios creativos, actividades de vinculación y networking para profesionales.

De lo presencial a lo digital

“El cambio de esta edición presencial a digital fue favorable pues crecimos mucho en términos de internacionalización. Delegaciones que normalmente eran de 8 personas, ahora son de 18, se sumó Perú a las delegaciones que siempre nos acompañan. Por otro lado, en las conferencias hay participantes de todo el mundo. Además, se están ofertando más de 200 oportunidades de trabajo entre Quebec, México, y Estados Unidos por lo que nos emociona mucho,” explica José Iñesta, director general de Pixelatl.

El Festival Pixelatl se lleva a cabo del 1 al 5 de septiembre y las plataformas que se están utilizando a lo largo de la semana son Wahu, Zoom, Meet y Remo, además, se contará con el lanzamiento del “Atlas Pixelatl”, la cual, es una plataforma diseñada para que los estudiantes puedan cargar sus perfiles y los reclutadores conozcan su trabajo.

La modificación de las herramientas tecnológicas

“Tenemos un socio tecnológico que se llama Sistrategia y ellos tienen una plataforma de streaming que se llama Wahoostreaming y con ellos pudimos ser capaces de tener las proyecciones, conferencias, paneles, y demás. Para actividades con más interacción usamos zoom y remo.co pues son plataformas que permiten generar interacción”, detalla José Iñesta.

Los estudios asiáticos voltean a América Latina

El director aseveró que la pandemia obligó a los estudios asiáticos de 3,000 empleados a cerrar por temas de seguridad, y las producciones no podían detenerse, y los grandes estudios, canales, y plataformas voltearon a ver a América Latina con su modelo de PYMEs para continuar su producción. Y eso habla bien de América Latina, que sabe repartir trabajo entre empresas para poder responder a las entregas y demandas de los estudios norteamericanos.

La industria audiovisual y el COVID-19

La industria audiovisual, sobre todo la animación y videojuegos, no se han detenido. A pesar de la pandemia hay más demanda de contenidos por la plataforma y se ha desplazado la demanda a contenidos animados, incluso animación para adultos que es un nuevo género que se está empezando a mover con la pandemia. Así que el modelo orgánico que tiene la industria audiovisual latinoamericana ha encontrado clientes que necesitan respuestas rápidas y de calidad para poder nutrir de contenidos sus plataformas y canales. Prueba de ellos es el estreno de Onyx Equinox, Maya & the Three (el próximo año), la segunda temporada de Toontorial, el estreno de los Sustos ocultos de Frankelda, etc.

El reto del Festival Pixelatl frente al COVID -19

“El gran reto es que no nos hemos podido ver desde marzo. Hemos trabajado remotamente y muchas cosas que pudimos resolver en una junta presencial tardaban varios días en resolverse por temas de malentendidos o que nos despistamos en las juntas virtuales, pues también eso pasa, en el mundo online hay responsabilidades en casa, con hijos (pues no van a clases y están ahí), mascotas que hay que atender simultáneamente,” apunta el director.

Los invitados

En esta edición se ha decidido rendir homenaje al talento femenino dentro de la industria, por lo que entre las invitadas estelares se encuentra Rebecca Sugar (Steven Universe) Sofía Alexander (Onyx Equinox) Julia Pott (Summer Camp) Athena Prtillo, VP de Lucas Films, Pilar Flynn, productora de Elena de Avalor, Margaret Dean, directora del Estudio Crunchyroll y Presidenta de Wia Women in Animation entre otros 150 invitadas e invitados pertenecientes a 17 países entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Argentina, España, Francia y Reino Unido.

“También en términos de invitados crecimos mucho. Tuvimos 150 conferencistas de más de 17 países, lo cual es un récord para nosotros. En términos de capacidad, hemos tenido varias conferencias de más de 700 personas, mientras que cuando teníamos el evento en Cuernavaca, la capacidad máxima de conferencias era de 560”, agrega Iñesta.

El evento contará con la presentación de nuevas series como Oxyx Equinox, la primera animación mexicana para Crunchyroll; Duncanville, Santiago of the Seas y una sorpresa de CN Latinoamérica. También destacan las charlas y paneles de Nick Animation; un panel con los artistas de ILM sobre el universo de Star Wars; el panel de Disney Animation con animadores legendarios y la participación de John Romero, creador del videojuego Doom.

Dentro de este amplio itinerario, también participará Jalisco con una delegación conformada por más de 10 empresas, además de que el estudio Exodo Animation Studio ha sido el socio creativo encargado de hacer la imagen del evento y todo el arte de arropa al festival.

“En términos de invitados, todo ha ido en aumento. Delegados internacionales (tuvimos que cerrar la venta de acreditaciones de industria pues ya había demasiados), de actividades, y tuvimos que aumentar un día el Festival debido a que no cabía todo el contenido durante los días que teníamos programados”, afirma el director.

El director comenta: “Mi expectativa para esta edición es que haya más proyectos nuevos provenientes de América Latina. Ya quedó claro el talento que existe en la región, no sólo de la parte artística, sino también de la parte comercial. Hay un gran interés a nivel internacional para continuar desarrollando al sector y estoy seguro que saldrán cosas muy positivas de esta edición.

Finalmente el director agradeció el apoyo del equipo de Pixelatl y la comunidad audiovisual. Tanto los artistas, estudios nacionales, y patrocinadores; como de los canales y plataformas que se sumaron a esta edición para hacerla posible. Este año gracias a los patrocinadores logran tener los medios tecnológicos para poder llegar a la audiencia global. Pixelatl siempre ha estado plagado de generosidad, y este año, la comunidad se volcó en generosidad Pixelatl.

Para acceder al festival hay tres pases, al que da acceso a proyecciones, conferencias y reclutamiento, con un costo de 800 pesos; el que permite participar en todas las actividades de feria y además clases maestras y talleres, con un costo de 2 mil 200 pesos y el que adicionalmente da acceso a los contenidos hasta el 12 de Septiembre, con un costo de 2 mil 900 pesos y pueden adquirirse en el portal www.elfestival.mx.

Laura Cruz

